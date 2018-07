Alasan Halsey jadi Penampil Utama On Off Festival 2018

All Star bersama Ismaya Live bekerjasama menggelar On Off Festival 2018, acara selebrasi perdana bagi para content creator, berkumpul sekaligus bertukar pikiran. Penyanyi Halsey diundang sebagai salah satu penampil utama dalam gelaran perdana On Off Festival di Indonesia kali ini."Halsey kalau kita lihat, kami selalu punya tiga daftar permintaan. Selama ini Halsey ada dalam nama tiga teratas. Akhirnya dia bisa dan mendapatkan dua kesempatan untuk manggung, jadi lumayan struggle juga," papar Sarah Deshita selaku Asisstant Brand Manager Ismaya Live di Blowfish, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Penyanyi asal Amerika itu juga dijadwalkan tampil dalam konser dalam Sunny Side Up Presents di Potato Head Beach Club, Bali, Indonesia pada 12 Agustus 2018. Kedatangan Halsey ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian tur konser musik dengan tajuk Hopeless Fountain Kingdom.Halsey berangkat sebagai musisi yang dikenal melalui platform digital. Dia kemudian menandatangani kontra kerjasama dengan Astralwerks pada 2014. Namanya mulai dikenal ketika berkolaborasi dengan The Chainsmokers dalam singel Closer. Halsey telah merilis dua album, Badlands (2015) dan Hopeless Fountain Kingdom (2017).Selain Halsey, Ismaya Live dan All Star menghadirkan seniman digital Zach King, Julian Deil serta Conor Maynard sebagai penampil yang ditunggu-tunggu.On Off Festival digelar perdana di Indonesia dan akan dihelat selama dua hari pada 11-12 Agustus 2018 di Gandaria City.Hari pertama dimeriahkan oleh Halsey, Conor Maynard, Akbar Rais, Alitt Susanto, Ananta Vinnie, Aulion, Ben Sihombing & Cindercella, Devianna, Eka Gustiwana, EVOS Esports, Goizza and Friends, Hanggini, NIKI (88 Rising), Rani Ramadhany dan Teddy Adhitya.Hari kedua diisi oleh Julius Dein, Zach King, Adera, Anji, Devina Aureel & Zhela, Indomusikgram, Kunto Aji, Luthfi Aulia Chandra, Motomobi, Nadin, Rachel Vennya, Skinnyfabs, Skinny Indonesian24 dan Weird Genius.(ASA)