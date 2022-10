Niki Zefanya Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards, Ayo Kita Vote!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia kembali dibuat bangga berkat Niki Zefanya yang berhasil menjadi salah satu musisi yang masuk dalam nominasi MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2022 dalam kategori Best Asia Act di MTV EMA 2022.Penyanyi besutan 88Rising itu akan bersaing dengan musisi Asia ternama lainnya, seperti TOMORROW X TOGETHER (TXT) dari Korea, THE RAMPANGE from EXILE TRIBE dari Jepang, SILVY dari Thailand, dan Maymay Entrata dari Filipina.Kabar bahagia ini diungkapkan oleh Niki lewat akun Twitter pribadinya. Ia meminta dukungan para penggemarnya agar dapat memenangkan kategori Best Asia Act."Vote for me for this year's @mtvemma's," tulis Niki Zefanya.Niki juga memberikan informasi berupa tautan untuk memberikan suara dukungan atau vote kepada dirinya. Unggahan Niki ini pun sontak menuai pujian dan rasa bangga dari para penggemarnya."Will def vote for you queen !," tulis @lis***."Ayo dukung NIKI!!!!!," TULIS @risq***."Kebanggaan Indonesia, yuk VOTE Niki!," tulis @Uma***.Dukung NIKI dengan memberikan vote di sini