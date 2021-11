Maudy Ayunda Nyanyikan Soundtrack Film Losmen Bu Broto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bersamaan dengan tayangnya film Losmen Bu Broto di biokop-bioskop Indonesia, Maudy Aunda berkesempatan menyanyikan Original Motion Picture Soundtrack film itu. Lagu yang dinyanyikannya berjudul "Pulang."Lagu yang menjadi andalan dari album itu, memiliki dua elemen. Pertama, soal makna kata “pulang” yang bukan sekadar pergi atau kembali ke tempat asal atau sebuah rumah. Kata “pulang” dalam lagu ini juga memiliki makna berada di pelukan seseorang. Kedua, "Pulang" bercerita tentang proses seseorang menemukan jati diri.“A home is not a house and a home is a person. Kalau kita nyaman dan cinta sama seseorang, biasanya rumah kita ada di orang itu di mana pun dia berada. Itu menggambarkan arti cinta dalam keluarga. Lalu, "Pulang" (juga hadir) sebagai kenyamanan dalam diri sendiri, penerimaan atau acceptance of yourself, dengan mendekati diri kita yang autentik untuk lebih mengenal diri sendiri. Perjalanan Sri di Losmen Bu Broto itu naik-turun, berkonflik dengan orang tua, dan lain-lain. Dari situ, dia berhasil menemukan dirinya sendiri dan menurutku, itu adalah sebuah versi lain dari kepulangan,” jelas Maudy Ayunda.Lagu "Pulang" diciptakan oleh musisi Mikha Angelo. Dalam proses pembuatannya, Mikha Angelo meresapi cerita dengan membaca skenario film itu. Bahkan, anggota band The Overtunes ini sampai meneteskan air mata saat membuat lagu ini.Maudy Ayunda sendiri menyanyikan "Pulang" dengan penuh rasa dan emosional. Tentunya, hal ini didukung dengan kehadirannya sebagai salah satu pemain utama di Losmen Bu Broto sebagai Sri.Original Motion Picture Soundtrack Losmen Bu Broto menghadirkan empat lagu, yaitu "Pulang," "Semakin Jauh," "Sayangnya," dan "Pulang (Stripped Version)". Khusus lagu Semakin Jauh dan Sayangnya, Maudy Ayunda berduet dengan Danilla Riyadi. Semakin Jauh diciptakan oleh Maudy Ayunda, sedangkan Sayangnya ditulis oleh Danilla Riyadi.Menurut Andi Boediman, produser film Losmen Bu Broto, Pulang adalah refleksi kerinduan kembali utuhnya sebuah keluarga.Film Losmen Bu Broto berkisah tentang penginapan keluarga yang dikelola oleh Bu Broto, Pak Broto, dan ketiga anaknya, Pur, Sri, dan Tarjo. Sebuah masalah besar menimbulkan perpecahan hingga memperbesar bibit konflik antara Bu Broto, Pur, dan Sri. Peran Pak Broto sebagai ayah diuji, dan Tarjo juga harus menghadapi masalahnya sendiri.Dibintangi oleh Maudy Ayunda, Maudy Koesnaedi, Putri Marino, Baskara Mahendra, Mathias Muchus, Danilla Riyadi, dan Marthino Lio, film besutan Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono ini tayang di bioskop mulai 18 November 2021.(Ifdal Ichlasul Amal)