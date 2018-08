Bocoran Lagu Konser Paramore di Indonesia Akhir Pekan Ini

Paramore akan menggelar konser di Indonesia akhir pekan ini. Antusiasme sudah terlihat di akun media sosial Paramore dan promotor konsernya di Indonesia. Antusiasme serupa juga ditunjukkan Paramore melalui akun Facebook-nya."Pekan depan: Jakarta di ICE BSD - Hall 10. Tiket di paramore.net/tour," tulis Paramore sambil menyertakan sebuah foto mereka bertiga.Konser Paramore ini konser pengganti yang sempat dibatalkan pada Februari 2018. Tak mau mengecewakan penggemarnya, Paramore siap kembali ke Indonesia pada 25 Agustus 2018.Walaupun masih termasuk dalam rangkaian Tour Four, tetapi kali ini band peraih Grammy Awards tahun 2015 datang dengan menyuguhkan konsep Tour Five yang baru saja berakhir di Amerika Serikat.Mengambil inspirasi dari Tour Five, Indonesia Convention Exhibition - BSD akan dipenuhi ratusan lampu serta LED yang menampilkan visual yang mengagumkan. Penonton akan dibawa ke masa 80-an melalui melodi synth yang kental terdengar di lagu-lagu pada album terbaru mereka, After Laughter, seperti Idle Worship, Rose-Colored Boy, serta singel terbaru Caught In The Middle."Tanpa melupakan masa punk-rock mereka, lagu-lagu seperti Ignorance, That’s What You Get juga akan masuk di setlist. Tak ketinggalan Misery Business di mana pada konser-konser biasanya, Hayley dkk selalu menunjuk seorang penonton untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama mereka," tulis MCM Live dan Sonic Live Asia dalam keterangan tertulisnya.Saat ini tiket masih tersisa dalam jumlah terbatas di id.bookmyshow.com seharga Rp1.500.000 (Festival A) dan Rp1.250.000 (Festival B).(ELG)