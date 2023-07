Kasih Spoiler Comeback! Ini 5 Momen Keseruan konser THE BOYZ di Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Boyz sukses membayar kerinduan penggemarnya, THE B Indonesia, saat menggelar konser bertajuk ZENERATION di Beach City International Stadium yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment, Sabtu (29/7/2023).Boygroup pelantun "Maverick" itu sangat senang dan terharu melihat penggemarnya yang antusias bernyanyi & menari selama pertunjukan digelar. Seluruh member tak henti mengatakan terima kasih dan memuji para penggemar.“Kami semua bisa melihat THE B ikut bersenang-senang hari ini. Semangat kalian luar biasa.” ungkap Kevin“Hari ini aku sedih, aku kalah tidak bisa menandingi semangat yang kalian keluarkan. Kalian luar biasa. Pokoknya nanti kalau kesini lagi, aku akan mengalahkan semangat kalian.” lanjut YounghoonTHE BOYZ WORLD TOUR ‘ZENERATION’ in Jakarta meninggalkan banyak momen-momen manis yang membuat THE B gagal move on dan mengalami PCD atau Post Concert Depression. Pasalnya, selama kurang lebih 2,5 jam konser berlangsung, The Boyz tak pelit berinteraksi dan memberikan fan service kepada ribuan penggemar yang memadati venue konser.Berikut rangkuman momen manis The Boyz saat konser di Jakarta:Salah satu momen yang berhasil membuat penggemar teriak histeris yaitu ketika member The Boyz saling beradu aegyo atau bertingkah gemas pada saat ment berlangsung. Awalnya, member termuda mereka, Eric, meminta fans memilih apakah lebih menyukai konsep The Boyz yang imut atau seksi, lalu satu persatu member mulai menunjukkan sisi imutnya hingga terjadilah battle aegyo.Diketahui The Boyz akan melangsungkan comeback-nya pada 7 Agustus mendatang. Member boygroup itupun mengingatkan penggemar untuk terus menunggu dan mendukung mereka sampai waktu comeback tiba.“Comeback kami kali ini akan menampilkan sisi ceria dan mengejutkan kalian dengan nuansa Christmas, jadi nantikan ya!” Ucap QTak hanya sampai disitu, penggemar juga dikagetkan dengan spoiler gerakan dance yang dilakukan oleh Hyunjae, Q dan Jacob.Jacob dan Sunwoo berterima kasih pada penggemar dan memberi persembahan laguMelihat antusias penggemar yang ‘sing along’ selama konser berlangsung, Jacob dan Sunwoo membalasnya dengan memberi persembahan lagu di sela-sela ment. Jacob menyanyikan lagu Kaleb J yang berjudul It’s Only Me dan Sunwoo menyanyikan lagu Jason Mraz berjudul I Won’t Give Up.“Aku menyiapkan satu lagu untuk kalian, judulnya It’s Only Me. Kalau kalian tahu lagunya, ikut bernyanyi ya.” ungkap JacobNyanyian Jacob pun langsung disambut penggemar. Semua bersama-sama menyanyikan lagu It’s Only Me. Tak lama dari itu, Sunwoo mengambil alih sehingga membuat penggemar tak kalah histeris.“Aku juga, mendengar The B yang ikut bernyanyi bersama kami. Tanpa persiapan aku akan membawakan satu lagu untuk kalian. Mungkin kalian tidak hafal lagunya, jadi dengarkan saja ya.”Suara sang rapper The Boyz itu disambut teriakan oleh para penggemar. The B terlihat terkejut dan tidak berekspektasi Sunwoo akan membawakan lagu ballad.Telah menanti-nantikan kedatangan The Boyz, THE B tidak mau melewatkan momen hingga menyiapkan fanproject yang berhasil membuat para member boygroup itu kehilangan kata-kata. Saat lagu "Horizon" seluruh penggemar menghidupkan flashlight dan membuat lautan cahaya di Beach City International Stadium. Melihat itu, seluruh member The Boyz terkesan dan memuji penggemar Indonesia. Selain itu, The B juga kompak menyanyikan lagu ‘All About You’ ketika sesi foto bersama di akhir konser.Pada konsernya tahun lalu di Indonesia, Eric, member termuda The Boyz sedang melangsungkan masa hiatus sehingga tidak dapat berpartisipasi. Sehingga pada konser kali ini, Eric terlihat antusias karena akhirnya dapat menyapa dan bertemu langsung dengan The B Indonesia.“Sudah 4 tahun lamanya sejak aku terakhir ke Indonesia. Tahun lalu aku tidak bisa datang kesini. Senang sekali akhirnya aku bisa bertemu The B Indonesia.” ujar EricDua member The Boyz, Ju Haknyeon dan Hyunjae sebelumnya sempat berkunjung ke Indonesia tepatnya mengunjungi Bogor untuk syuting program TV Battle Trip pada tahun 2020. Di akhir konser, Hyunjae pun mengungkap harapannya untuk bisa kembali ke Bogor bersama seluruh member The Boyz.“Kalau ada kesempatan aku ingin pergi ke Bogor lagi ya, bersama anggota kami tentunya.” kata HyunjaeHyunjae juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara istimewa baginya. Haknyeon pun mengatakan Indonesia sudah seperti kampung halaman baginya.“Ini tempatku,” ucap Hakyeon singkatItulah sederet momen keseruan selama konser THE BOYZ WORLD TOUR ‘ZENERATION’ in Jakarta. Gimana THE B? Selamat mengalami masa PCD (Post Concert Depression). Tenang The Boyz berjanji akan sering-sering main ke Indonesia, kok!(Indyra Putri)