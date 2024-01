Advertisement

(ASA)

Grup reggae-punk asal Jakarta, D'Jenks, merilis single bertajuk "Reggae All Night Long." Single ini merupakan jawaban D'Jenks dari candaan di internet, "Bang reggae-nya jam berapa bang?""Walaupun judul lagunya 'Reggae All Night Long,' tapi sisi aransemen, musiknya malah lebih SKA, karena beat dam nada itulah membuat lagu ini jadi ceria, soalnya liriknya sebenarnya lebih ke miris dan ironis, sih," kata bassist D'Jenks, Nur Mahdi Amin.Proses rekaman "Reggae All Night Long" melibatkan musisi tamu, yaitu personel Artificial Life, Edot Pramono (trombone), pemain saksofon band Sentimental Moods, Daniel Sukoco.Single "Reggae All Night Long" masuk ke dalam album kedua D'Jenks, Blaze of Fire, yang dirilis 2023.