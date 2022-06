Kolaborasi dengan Netsky, Rita Ora Rilis Anthem Musim Panas Bertajuk Barricades

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Superstar global Rita Ora dan produser ternama dunia peraih penghargaan sekaligus DJ Netsky merilis lagu musim panas "Barricades" melalui Helix Records.Diproduksi bersama produser super Stargate, kolaborasi brilian antara para artis utama "Barricades" menggabungkan gaya produksi energik dan kelihaian penciptaan refrain pop membahana khas Netsky dengan suara khas Rita Ora yang membangkitkan semangat untuk menghasilkan anthem yang pasti akan menjadi soundtrack musim panas tahun ini. Video musik resmi untuk lagu tersebut tayang perdana 23 Juni 2022 pukul 5 sore BST dan menghadirkan penampilan menawan dari Rita Ora yang direkam di Los Angeles oleh sutradara Joe Mischo.“Saya ingin bekerja sama dengan Rita sejak saya mendengar 'RIP', jadi rasanya sangat istimewa untuk mengajaknya dan Stargate bekerja bersama di studio lagi. Kami ingin membuat lagu yang benar-benar menunjukkan kekuatan suaranya. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kami menggabungkan keindahan pop yang sederhana dengan kekuatan break/drum dan bass. Saya ingin menciptakan dance music yang punya kejujuran dan emosi — saya rasa lagu ini berhasil merangkum itu,” tukas Netsky.Sedangkan bagi Rita Ora, kolaborasi ini adalah sebuah kehormatan. Terlebih genre drum n bass yang membuatnya merasa sangat nyaman dalam lagu ini.“Sungguh luar biasa bekerja dengan Netsky di ‘Barricades’. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengan seorang produser berbakat, terutama di trek seperti ini. Berkolaborasi pada rekaman drum n bass lain satu dekade setelah lagu hit pertama saya 'Hot Right Now' dengan DJ Fresh, terasa seperti pulang ke rumah, dan saya sangat senang semua orang bisa mendengarnya. Saya harap mereka senang menari seperti saya!” kata Rita Ora.Rita Ora adalah salah satu artis perempuan Inggris paling sukses di abad ke-21 dan penyanyi-penulis lagu yang diakui secara internasional dengan empat single #1 UK. Rita memegang rekor untuk 10 single teratas terbanyak untuk artis perempuan asal Inggris di Inggris sepanjang sejarah dengan total 13 lagu. Pada tahun 2021, Rita turut menulis dan memproduseri kolaborasi global Bang bersama DJ pemenang GRAMMY dan produser rekaman asal Kazakhstan Imanbek. Menampilkan David Guetta, Gunna, dan rapper Argentina KHEA, EP dengan total empat lagu ini menggabungkan musik pop modern, club culture 80-an dan 90-an, dan musik house yang tumpah ruah di lantai dansa. EP ini merupakan kelanjutan dari albumnya, Phoenix, yang telah mengumpulkan lebih dari 4 miliar streams di seluruh dunia, menelurkan 3 single platinum dan mencakup "Lonely Together," kolaborasinya dengan Avicii yang memenangkan penghargaan "Best Dance" VMA di MTV Video Music Awards. Selain itu, album debutnya, Ora, rilis pada peringkat #1 di tangga lagu Inggris dan mendapatkan serifikasi platinum. Rita juga merupakan pemimpin industri multi-talenta di ranah TV, budaya, dan mode, dengan berbagai kerja sama brand di sejumlah sektor utama industri. Penampilan film dan televisinya termasuk franchise Fifty Shades of Grey, Fast & Furious, Southpaw, POKÉMON Detective Pikachu, Twist, serta film yang akan datang Tin Soldier dan serial Kung Fu Panda: The Dragon Knight.Netsky melesat sebagai salah satu produser musik paling laris, pelaku musik kelas berat, dan penentu tren global di dunia musik elektronik. Dengan serangkaian katalog hits, Netsky telah berkolaborasi dengan banyak artis lainnya seperti Lil Wayne, Aloe Blacc, David Guetta, Becky Hill, Emilie Sande, Swedish House Mafia dan Rudimental sementara musisi seperti Ed Sheeran, Dua Lipa dan Jack Ü telah mengajaknya bekerja sama untuk mengerjakan trek versi remix . Sukses dengan berbagai penampilan yang tiketnya terjual habis dan menjadi headline di beberapa festival terbesar dunia, Netsky juga memulai brand 'Netsky & Friends' sebagai perpanjangan dari pengaruh kreatifnya, mengkurasi dan menjadi tuan rumah panggungnya sendiri di Tomorrowland, serta meluncurkan konsep tersebut di sejumlah festival dan klub di seluruh Eropa.