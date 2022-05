Afgan Terharu Manggung Lagi di Java Jazz, Vanesha Prescilia Naik ke Panggung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Afgan menjadi salah satu musisi yang tampil di Java Jazz Festival 2022 hari kedua. Tal percuma panitia menempatkan Afgan di panggung paling besarTirai panggung belum dibuka saja, penonton sudah membanjiri panggung di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta. Teriakan penonton pecah ketika Afgan yang mengenakan kemeja putih bermotif abu-abu muncul di panggung."Say I'm Sorry" mengawali penampilan musisi 33 tahun itu. Afgan pun dibuat takjub sekaligus terharu dengan ribuan oranhg di hadapannya."Ini festival pertama yang aku hadiri selama pandemi. Kangen banget nyanyi di sini. Aku terharu. Senang banget lihat kalian di sini," ucap Afgan, Sabtu (28/5/2022).Aksi Afgan di Java Jazz terbilang istimewa karena digelar sehari setelah dia berulangtahun. Penonton sempat menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Afgan lalu ikut bernyanyi sambil berjoget lalu membawakan lagu "Knock Me Out".Afgan lalu bercerita tentang album baru yang dia rilis tahun lalu. Album itu dianggap Afgan sebagai upayanya keluar dari zona nyaman. Meski dirilis selama pandemi, Afgan hendak membuktikan dirinya tetap bisa berkarya."Orang tahunya Afgan nyanyi lagu ballad. Jujur saja gw ngerasa lebih. Terserah kalau orang tidak suka, yang penting gue suka. Ternyata orang pada suka," kata Afgan yang menyanyikan lagu kolaborasinya dengan penyanyi Korea, Jackson Wang berjudul "M.I.A".Lagu-lagu di album terbarunya dibawakan Afgan seperti "Alone With You" yang dilanjutkan lagu "Takkan Ada Cinta Yang Lain" milik Dewa19. Kejutan datang ketika Vanesha Prescilia datang ke panggung membawa kue ulang tahun untuk Afgan.Ketika berulangtahun kemarin, Afgan merilis lagu "So Wrong But So Right" yang dia bawakan pertama kali di Java Jazz. Kemeriahan konser Afgan di Java Jazz diakhiri oleh lagu "Sadis" dan "Panah Asmara" yang membuat penonton berkaraoke massal.