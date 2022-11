Cornelius Hadirkan Pengalaman Musik Maksimal di Joyland Festival 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi asal Jepang, Keigo Oyamada yang berada di balik moniker Cornelius, tampil menutup gelaran Joyland Festival hari pertama, pada Jumat, 4 November 2022. Ini adalah penampilan pertama Cornelius di Indonesia, dan tentunya telah dinanti ribuan penggemarnya selama bertahun-tahun.Cornelius dikenal sebagai musisi yang memperhatikan betul tiap detail penampilannya. Dia bukan saja menghadirkan musik, tetapi juga pengalaman visual yang terpadu. Ini membuat penonton mendapat pengalaman musik yang maksimal dan berkesan.Dalam aksinya di lapangan softball Gelora Bung Karno kemarin, Cornelius membuka konser dengan track dari album Fantasma, "Mic Check." Sebelumnya, panggung ditutup dengan tirai putih dan cahaya berwarna-warni ditembak dari arah belakang panggung hingga membentuk siluet Cornelius. Raungan sonik dari gitar, synthesizer dan hentakan drum silih berganti membangun suasana yang tegang dan mengagumkan.Tanpa banyak bicara, Cornelius menghajar panggung bertubi-tubi dengan repertoarnya dan tentu racikan audio-visual yang tak terlupakan bagi penggemarnya. Cornelius berada di bagian tengah panggung, sejajar dengan tiga personel lain, yaitu Hirohisa Horie (gitar, synthesizer, keyboard), Yumiko Ohno (bass, synthesizer), dan drummer Migu Arakiyuko yang kemampuannya luar biasa.Di sekitar mereka berdiri banyak lampu yang terkoneksi sedemikian rupa hingga menyala-nyala sesuai frekuensi bunyi yang dimainkan. Pada bagian belakang panggung, terbentang layar LED menampilkan kolase video yang sudah diatur sedemikian rupa padu dengan lagu-lagu yang dibawakan.Cornelius membawakan materi dari berbagai katalog albumnya, namun yang terbanyak dari album Mellow Waves. Lagu-lagu yang dibawakan antara lain "Point of View Point," "Audio Architecture," "Another View Point," "Count Five or Six," "Surfing on Mind Wave Pt.2," "Beep It," dan lagu "Enviromental" milik METAFIVE, band Keigo bersama musisi top Jepang Yukihiro Takahashi.Konser Cornelius ditutup dengan "Star Fruit Surf Rider" dan "Anata ga Iru Nara."Joyland Festival 2022 menghadirkan sederet band dari dalam dan luar negeri dalam tiga hari acara, pada 4 hingga 6 November. Penampil luar negeri yang hadir ntara lain, Years & Years, Moonchild, Keifer, Thundercat, Mild High Club, Secret Number, PREP, Phum Viphurit, dan Tennis.