Mau Nonton Coldplay atau Taylor Swift di Singapura? Segini Uang yang Dibutuhkan

Jakarta: Deretan musisi dunia berbondong-bondong menggelar konser di Singapura, seperti Coldplay dan Taylor Swift. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang sangat ingin terbang ke negara tersebut demi melihat sang idola.Coldplay resmi akan menggelar konser di Singapura selama 6 hari. Kabar tersebut membuat penggemar di Indonesia iri karena hanya mendapat jatah 1 hari konser saja. Tiketnya pun sudah ludes terjual, padahal masih banyak yang belum kedapatan.Tak hanya band ternama itu, penggemar Taylor Swift Indonesia juga harus gigit jari karena Jakarta tidak masuk ke dalam jadwal The Eras Tour. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jadi pemberhentian The Eras Tour adalah Singapura, yakni pada tanggal 2, 3, 4 dan 7, 8, 9 Maret 2024.Oleh karenanya, banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menabung demi bisa menonton konser sang idola di Singapura. Lantas, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menonton konser di Singapura?Medcom.id sudah menghitung budget konseran di Singapura khusus untuk Sobat Medcom, lho! Yuk, simak ulasan ini.Harga tiket yang dipatok pihak promotor untuk konser musik di Singapura berbeda-beda, tergantung dengan bintang yang akan hadir dan kategori duduknya. Sebagai contoh, tiket konser Coldplay di Singapura dibanderol harga Rp800 ribu hingga Rp12,2 juta.Sementara itu untuk menonton Taylor Swift maupun musisi-musisi lain yang harga tiket konsernya belum diumumkan secara resmi oleh pihak promotor, Sobat Medcom bisa menjadikan harga tiket konser Coldplay patokan dan mempersiapkan uangnya dari sekarang.Berdasarkan pantauan Medcom.id melalui online travel agent, harga tiket pesawat Jakarta-Singapura dijual di kisaran harga Rp400 ribu hingga Rp1,8 jutaan tergantung maskapai dan fasilitas yang didapatkan (bagasi, in flight meal, dan lainnya). Sementara harga tiket pesawat Singapura-Jakarta dimulai dari Rp900 ribuan.Sayangnya di waktu tertentu, seperti tanggal 23-30 Januari 2024 yang bertepatan dengan konser Coldplay di Singapura, harga tiket pesawat menyentuh angka Rp1,7 juta hingga Rp2 juta untuk sekali perjalanan. Sementara tiket pulang ke Jakarta dikenai harga mulai dari Rp2 jutaan.Oleh karenanya, Sobat Medcom harus pandai-pandai memilih tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta memesan tiket dari jauh-jauh hari. Tips lain untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga murah adalah mencarinya pada Selasa malam.Biaya penginapan untuk hotel yang cukup nyaman dan aman mulai dari Rp750 ribuan per malam. Sobat Medcom bisa berhemat sampai setengahnya jika menginap di hostel bersama teman atau di hotel kapsul yang ada di Singapura.Namun perlu diingat bahwa penginapan berjenis hostel umumnya punya kasur bersusun seperti asrama. Jika tidak datang bersama teman, kamu harus bersiap membagi ruangan dengan traveler lain.Ada berbagai transportasi publik di Singapura, seperti MRT maupun LRT. Harga tiketnya dimulai dari Rp10 ribu hingga Rp25 ribu untuk satu perjalanan, tergantung jarak tempuh.Nah, untuk pembayarannya menggunakan uang elektronik, ya! Sobat Medcom bisa mengisi kartu elektronik sebanyak SGD15 atau sekitar Rp160 ribuan jika berencana jalan-jalan selama 3-4 hari setelah menonton konser di Singapura.Bila punya budget lebih dan malas berjalan, kamu bisa menggunakan taksi online. Tetapi tentu saja tarifnya akan lebih mahal, sekitar dua kali lipat dibandingkan di Jakarta.Sama seperti tarif taksi online, biaya satu kali makan di Singapura tergolong lebih mahal. Untuk seporsi nasi ayam dan sebotol air mineral biasanya dibanderol dengan harga mulai dari Rp70 ribuan.Untuk mengakalinya, Sobat Medcom tidak perlu membeli air mineral ketika makan. Kamu bisa membawa botol air minum yang nantinya bisa diisi ulang di bandara atau kran-kran minum yang tersebar di Singapura.Kamu juga bisa pergi ke tempat yang menjajakan makanan dan minuman dengan harga lebih miring, seperti kantin bandara, Maxwell Food Centre, Lau Pa Sat Festival Market, dan lainnya.Sudah sampai Singapura agaknya sayang sekali jika tidak berjalan-jalan. Setelah menikmati meriahnya konser, tidak ada salahnya Sobat Medcom meluangkan waktu 2-3 hari untuk menyusuri negara tersebut dan mengunjungi beragam tempat wisata.Tempat wisata yang ada di Singapura di antaranya adalah Universal Studios Singapore (harga tiket masuk mulai dari Rp800 ribuan), Garden by the Bay (harga tiket masuk mulai dari Rp150 ribuan), Singapore Zoo (harga tiket masuk mulai dari Rp500 ribuan), dan sebagainya.Itulah perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menonton konser di Singapura sekalian berjalan-jalan. Apakah Sobat Medcom tertarik untuk pergi ke Negeri Singa tersebut?