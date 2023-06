Teddy Adhitya akan Gelar Konser Tunggal 1 Juli 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua album dan satu EP menandai perjalanan karier Teddy Adhitya di industri musik Indonesia. Mengawali karier solo bermusiknya sejak 2016 lalu lewat lagu “In Your Wonderland”, musisi dengan vokal manis ini mengumumkan akan mengajak semua pendengarnya untuk menikmati karya-karyanya dalam sebuah konser bertajuk Deep in The Ocean Showcase.Dalam kesempatan tersebut, Teddy Adhitya akan menampilkan karya-karya yang ia lahirkan selama menjalankan proyek musik solonya. Ini akan menjadi panggung istimewa bagi Teddy Adhitya. Pasalnya, ia akan menyiapkan pertunjukan yang berbeda dari sebelumnya, dan Teddy memiliki kebebasan dalam menampilkan lagu lagunya serta konsep dalam pertunjukannya.Teddy sendiri menyebutkan bahwa pertunjukan kali ini bukanlah sekedar konser semata. Baginya, Deep in The Ocean Showcase adalah cara Teddy menyapa dan berterima kasih kepada seluruh penggemarnya. Ia merasa karena tanpa mereka, tidak akan pernah ada seorang musisi bernama Teddy Adhitya.“Ini bukan sekedar pertunjukan, atau bahkan sebuah konser. Tapi ini bentuk terimakasih saya untuk kalian yang sudah bertumbuh bersama saya selama ini. Baik yang dari awal, ketemu di tengah, atau baru berkenalan akhir-akhir ini. Tiada saya tanpa kalian. Terimakasih untuk Chapter yang penuh dengan haru biru cinta dan kasih,” sebut Teddy Adhitya.“Deep in The Ocean Showcase” akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023 mendatang di Studio Palem Kemang, Jakarta Selatan. Tiket konser yang diselenggarakan atas kerja sama antara SKY Entertainment, TED Records, dan tap projects ini sudah dapat dibeli di platform Loket.com. Penjualan tiket konser ini dibuka dengan kategori Presale seharga Rp. 294.000 dan sudah terjual habis dalam waktu kurang dari 15 menit.Saat ini tiket konser “Deep in The Ocean Showcase” masih dibuka dengan dua kategori berbeda, yakni kategori Regular dan Regular dengan bundling merchandise. Tiket Regular dibanderol dengan harga Rp. 387.000, sedangkan tiket dengan merchandise dapat dibeli seharga Rp. 483.000.