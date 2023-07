Hyunjae Ingin Kunjungi Bogor Bareng Member The Boyz

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banyak momen lucu yang terjadi di konser tunggal The Boyz bertajuk The Boyz world tour: Zeneration in Jakarta, yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutaiment. Salah satunya pengakuan salah satu member, Hyunjae mengenai keinginannya mengunjungi kota Hujan."Bagiku Indonesia negara yang istimewa, selalu memberikan saya pengalaman baru dan kenangan yang luar biasa. Kalau ada kesempatan, saya mau ke Bogor lagi. Bersama member tentunya" kata Hyunjae bersemangat.Pada 2020 lalu, dua member The Boyz yaitu Hyunjae dan Haknyeon mengunjungi kota Bogor dalam acara Battle Trip. Bahkan kedua member The Boyz itu menjelaskan sistem ganjil genap yang ada di puncak, Bogor.The Boyz adalah boy grup asal Korea Selatan, yang berada di bawah naungan IST Entertainment. Grup ini debut pada 6 Desember 2017 dengan singel utama Boy dari album mini debut mereka The First.(Nadya Ulfha Rizkia)