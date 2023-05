Jadwal tur dunia The Boyz. Foto: Instagram

(UWA)

Jakarta: The Boyz mengumumkan jadwal konser yang bertajuk ‘The Boyz 2nd World Tour: Zeneration’. Para penggemarnya di Indonesia patut berbahagia karena Jakarta kembali masuk ke dalam daftar tersebut.Tur dunia kedua K-Pop boy group ini dimulai dari kota Niigata, Jepang, pada 31 Mei mendatang. Lalu, dilanjutkan ke 11 kota lainnya. Salah satu kota yang akan jadi pemberhentian The Boyz adalah Jakarta, yakni pada 29 Juli 2023.Jadwal konser tersebut dibagikan melalui unggahan akun Instagram resmi The Boyz.“THE BOYZ 2ND WORLD TOUR: ZENERATION SCHEDULE. COMING SOON,” tulis @official_theboyz.Dyandra Global Edutainment disebut akan menjadi promotor yang memboyong grup besutan IST Entertainment ini. Pasalnya, penyelenggara event itu turut mengunggah jadwal konser The Boyz di media sosialnya.Namun, sampai saat ini, pihak promotor belum mengeluarkan pernyataan resmi maupun detail informasi terkait konser The Boyz di Indonesia, seperti harga tiket konser beserta rencana tempat duduk atau seating plan.Sebelumnya, The Boyz sudah pernah menggelar konser bertajuk ‘THE B-ZONE IN JAKARTA’ di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Saat itu, waktunya sangat berdekatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 11 Juli 2022.‘THE B-ZONE IN JAKARTA’ pun menjadi konser penyanyi K-pop pertama di Indonesia setelah dua tahun mengalami pandemi covid-19.Sobat Medcom, bersiap war untuk mendapatkan tiket konser The Boyz, ya!