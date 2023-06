Pertama Kali Tampil di Indonesia, Laufey: Aku Gemetar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ribuan penonton sudah memadati Hall D1 JIExpo Kemayoran sejak sekitar pukul setengah sembilan malam waktu Jakarta. Mereka sangat antusias menantikan kemunculan Laufey di atas panggung, yang menjadi salah satu penampil paling ditunggu-tungu di hari pertama gelaran BNI Java Jazz Festival 2023, tepatnya pada Jumat, 2 Juni.Setelah sekitar satu jam menunggu, yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Laufey memulai penampilannya tepat pukul setengah sepuluh malam, ribuan penonton yang memadati Hall D1 JIExpo pun riuh bersorak.Laufey tampil dalam balutan busana berwarna biru muda sambil menggendong gitar vintage berwarna coklat. Ia memilih "Fragile" sebagai nomor pembuka sekaligus mengawali penampilannya di Indonesia untuk yang pertama kali."Jujur, ini adalah pertunjukanku dengan penonton terbanyak," ucap Laufey usai membawakan lagu pertama, yang disambut teriakan ribuan penonton."Aku gemetar di atas sini ketika melihat semua orang. Terima kasih atas kedatangannya malam ini di Jakarta," lanjutnya, yang membuat penonton semakin riuh bersorak."Valentine", "James", "Beautiful Stranger", dan "I Wish You Love" jadi nomor selanjutnya yang dibawakan Laufey, sebelum kemudian ia melepas gitarnya dari pelukannya lalu duduk di belakang piano akustik yang besar.Sebuah lagu patah hati, "Let You Break My Heart Again", mengawali penampilan Laufey dengan piano. Ia kemudian lanjut membawakan beberapa lagu lainnya sambil memainkan piano.Penampilan Laufey pun terasa sangat syahdu, dimana hanya ada Laufey, gitar, piano, dan ribuan penonton yang hanyut terpaku menyaksikan keindahan suara solois asal Islandia itu.Laufey juga turut membawakan lagu milik penyanyi jazz legendaris asal Amerika Serikat, Ella Fitzgerald. Lagu itu berjudul "Misty"."Ini adalah lagu yang menemaniku tumbuh dan besar. Aku tak menyangka kalian mau mendengarkan lagu ini juga. Terima kasih."Mendekati pukul setengah sebelas malam, Laufey pun tiba di penghujung penampilannya. Ia pun menyuguhkan "Best Friend", "Street By Street", dan "Falling Behind" sebagai hidangan penutup.Laufey kemudian menutup penampilannya dengan menyatakan cintanya buat para penggemar di Indonesia."Terima kasih banyak! Aku mencintaimu, Indonesia!"