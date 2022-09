Teddy Adhitya Rilis "Stay The Same"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah terakhir merilis tiga single berbahasa Indonesia di tahun lalu, Teddy Adhitya kembali mempersembahkan karya-karya terbarunya di paruh akhir tahun 2022 ini. Lagu pertama yang dirilis berjudul “Stay The Same”, yang akan menjadi single pembuka dari mini albumnya yang berjudul “Ocean”.Dengan lirik seperti, “Will you stay with me, in a hurricane?”, lagu ini bagi Teddy merupakan sebuah dedikasi kepada para pendengar setianya yang telah menemani semenjak awal karier dan juga untuk menyapa pendengar-pendengar barunya. Sebagai penyampai pesan, Teddy ingin lagu ini dapat diartikan secara luas dan personal bagi para pendengarnya.Teddy Adhitya adalah seorang storyteller, penyanyi, penulis lagu, produser musik, dan pengembara yang merintis karir bermusiknya sejak tahun 2008. Di tahun 2016, Teddy merilis single pertamanya sebagai solois berjudul “In Your Wonderland”. Semenjak itu, Teddy sudah merilis dua buah album yaitu “Nothing is Real” (2017) dan “Question Mark” (2019).Di tahun 2021 Teddy merilis Trilogi “3” yang terdiri dari “Langit Favoritku”, “Semestinya.”, dan “Masa Depan.” Single terbaru Teddy berjudul “Stay The Same” sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital di tanggal 31 Agustus 2022.