Rose BLACKPINK Kepanasan saat Konser di GBK, Jennie Ikutan Bawa Kipas Naik Panggung

Jakarta: Banyak momen yang berhasil mencuri perhatian di hari pertama konser BLACKPINK di Jakarta. Salah satunya ketika Jennie membopong kipas angin di atas panggung.Grup K-Pop beranggotakan Rose, Jisoo, Jennie, dan Lisa menggelar konser tunggal di Indonesia selama dua hari. Pada konser hari pertama yang digelar kemarin Sabtu, 11 Maret 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Rose menyebut soal cuaca panas di Jakarta."Aku mau bilang cuaca di sini sangat panas, sangat membutuhkan banyak tenaga pastinya," kata Rose di panggung, Sabtu, 11 Maret 2023.Sebelumnya, saat cek sound Jennie juga mengaku gerah dengan cuaca yang ada di Jakarta. Ia pun sempat menanyakan ke penonton yang mulai memasuki lokasi konser terkait kondisi tersebut.“Iya panas, apakah kalian juga merasa kepanasan?” ujar Jennie di atas panggung.Saat konser berlangsung Jennie kedapatan membawa kipas angin portable untuk membuatnya tetap dingin selama konser. Momen member berusia 27 tahun kipasan itu dibagikan mantu Presiden Jokowi yang juga menonton konser tersebut di Instagram Stories-nya.“Panas banget sampe gendong kipas. Tadinya mau kubawakan kipas raksasa dufan,” tulis Erina seperti dilihat Medcom.id.(Member BLACKPINK bawa kipas ke atas panggung/Instagram @erinagudono)Selain Jennie dalam unggahan akun Twitter @tanyakanrl, Rose juga kedapatan memegang kipas angin portable. Sambil berdiri ia mengarahkan kipas tersebut ke mukanya. Momen member BLACKPINK kipasan ini pun mendapat sorotan dari netizen.(Momen member BLACKPINK kipasan saat konser di Jakarta/Twitter @tanyakanrl)“Dalau dibandingin negara dia, Indonesia emang lebih panas, belum lagi disana kan ada ribuan manusia jadi wajar,” tulis @exy***.“Lu yang orang Indonesia bertahun tahun di Indonesia aja sering kepanasan, apalagi mereka yg bukan orang sini, ditambah habis perform makin makin dah gerahnya,” timpal @salv***.“Wkwk lucu banget kenapa gak sekalian bawa yang gede bangetttt weee Jennie,” timpal @buu***.Dalam konser bertajuk World Tour Born Pink, BLACKPINK membawakan lagu-lagu hit mereka mulai dari "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What to Do", "Lovesick Girls", "Kill This Love", hingga "Pink Venom". Selain tampil sebagai grup, Rose, Jisoo, Jennie, dan Lisa juga tampil secara individu.