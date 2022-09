Tampil di Jakarta, Jim Brickman Hadirkan Nostalgia hingga Iringi Rossa Nyanyi Tegar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pianis dan komposer asal Amerika Serikat, Jim Brickman sukses menggelar konser di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu, 3 September 2022.Konser bertajuk "Jim Brickman Live In Jakarta 2022" ini juga dimeriahkan oleh Rossa, Delon, dan John Trones. Konser ini dibuka oleh Delon yang membawakan lagu "You Raise Me Up" dari Josh Groban.Setelah itu, barulah Jim Brickman masuk dengan memakai setelan jas dan langsung duduk memainkan piano. Sembari memainkan piano, Jim Brickman menceritakan pengalamannya ketika berada di Indonesia."Makanan di sini sangat enak, ketika saya sampai di sini saya hanya makan, makan, dan makan," ucap Jim Brickman.Tidak hanya itu, Jim juga menyukai nastar pemberian dari Delon hingga dibawakan dan dimakan di atas panggung.Dalam penampilannya, Jim Brickman berkolaborasi dengan, John Trones yang menyanyikan lagu"Love of My Live", "On a Night Like This", dan "Destiny."Kemudian dilanjut dengan duet bersama Rossa yang menyanyikan lagu "Tegar" milik Rosa dan "The Gift" milik Jim Brickman.Lalu duet bersama Delon membawakan lagu "Greatest Gift of All" ciptaan Jim Brickman.Dalam kesempatan ini, keempat penyanyi lintas benua itu membawakan lagu bertema perdamaian yang berjudul "Peace, Joy, Love.""Lagu ini saya persembahkan untuk teman-teman yang sedang berada di Ukraina," ucap Jim Brickman.Dan terakhir acara ditutup dengan duet bersama Rossa dengan menyanyikan hit sepanjang masa lagu milik Jim Brickman dengan judul "Valentine".(Raja Alif Adhi Budoyo)