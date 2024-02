Lagu Bob Marley yang Lama "Hilang" Dirilis

Baca juga: Novel Terinpirasi Bob Marley Menangkan Man Booker Prize 2015

(ASA)

Label JAD Records merilis lagu Bob Marley berjudul "Selassie is the Chapel." Ini merupakan lagu yang telah lama "hilang" dan kini dirilis setelah kematian sang legenda lebih dari 40 tahun silam."Selassie is the Chapel" sudah dapat didengar melalui berbagai platform streaming musik digital, dan dirilis dalam versi rilisan fisik piringan hitam 7 inci (terbatas 2.000 piringan hitam).Lagu ini sangat penting dalam mendeskripsikan cinta yang besar Marley terhadap keyakinan spiritualnya. Single itu merujuk pada sosok Haile Selassie, Kaisar Ethiopia. Selassie menjadi sosok sentral dalam kultus Rastafari yang memiliki pengikut berjumlah jutaan di seluruh dunia. Nama kultus ini diambil dari nama Selassie sebelum menjadi kaisar, yaitu Ras Tafari Makonnen.Perilisan single "Selassie is the Chapel" juga menjadi bagian dari film biopik Bob Marley: One Love. Sayangnya, film ini menuai kritik yang buruk.