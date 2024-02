Film Biografi Bob Marley Panen Kritikan Pengulas, Ini Katanya

baca juga: ilm Biopik Michael Jackson Dibintangi Keponakan Langsung

(ELG)

Film biografi legenda reggae, Bob Marley tayang pada 14 Februari 2024 berjudul Bob Marley: One Love. Namun, film ini menuai banyak kritikan dari pengulas film.Putra legenda reggae, Ziggy mengatakan sebelumnya mengatakan bahwa misi Bob Marley: One Love adalah menyatukan orang-orang dan berbagi pesan persatuan Bob. Namun, misi ini tampaknya kegagalan yang disengaja dengan ulasan kritikan yang keras dan membuat reputasi film itu gagal."Musik Bob, pesannya, itulah yang membuat kami tumbuh dewasa. Saya pikir Ziggy mengatakannya dengan sangat baik: 'Bob bukanlah orang yang sempurna, tapi dia memiliki tujuan yang sempurna.' Saya pikir itulah inti film ini," kata sutradara Reinaldo Marcus Green, dikutip dari Music-News.com.Banyak pengulas merasa film biopik yang dibuat dengan kerja sama penuh dari keluarga Bob, terlalu menghormati subjeknya sehingga tidak ada yang menarik. Semangat keluarga Marley untuk mencapai misinya tampak membuat para kritikus film kecewa."Ini adalah film sejenis Hallmark Channel. Hampir tidak ada kerabat di sini yang tidak mempunyai kredit produser asosiasi - dan tentu saja mereka mempunyai semua hak musik," tulis Kritikus The Guardian, Peter Bradshaw.Michael O'Sullivan di The Washington Post menggambarkan film tersebut sebagai sebuah upaya untuk menjadikan kisah Marley dalam istilah yang lebih mesianis."Musiknya, menurut kami, tidak hanya sekadar sesuatu yang membuat orang ingin memujanya... tetapi sebuah pesan persatuan seperti Injil, damai dan cinta," kata O'Sullivan.Sementara itu, ulasan Kritikus Variety, Owen Gleiberman menuliskan film ini menceritakan banyak hal tentang Bob Marley. Namun, tidak pernah dijelaskan perjalanan hidupnya secara pasti."Satu Cinta menggoda dengan kompleksitas tetapi tergelincir ke dalam banalitas pemujaan pahlawan," kata Gleiberman memuji penampilan pemeran Bob Marley, Ben-Adir.Di sisi lain, film biografi musikal produksi Paramount Pictures ini mengumpulkan USD30-35 juta. Penjualan tiket tersebut seharusnya cukup memimpin petualangan buku komik Sony Madame Web juga tayang di hari yang bersamaan.