Danilla, PJ Morton hingga Ahmad Dhani Meriahkan Java Jazz 2022 Hari Kedua

Java Jazz Festival 2022 memasuki hari kedua, Sabtu (28/5/2022). Menghadirkan musisi yang lebih beragam dan tak kalah heboh dari hari pertama.Hari kedua Java Jazz banyak diisi kolaborasi Sebut saja MLDJAZZ PROJECT yang berkolaborasi dengan Kaleb J, Budi Doremi dan Basboi. Ada kolaborasi spesial musisi senior Candra Darusman dengan Dira, Sandhy Sondoro, Rifan Kalbuadi dan Natasya Elvira.Sementara Yamaha Music Project menyuguhkan penampilan spesial dari Andmesh Kamaleng, Rendy Pandugo, dan Ziva Magnoly. Kolaborasi ARTI (Arsy Widianto dan Tiara Andini) siap memukau penonton di JIExpo Kemayoran Jakarta..Java Jazz Festival di hari kedua menghadirkan PJ Morton sebagai penampil utama yang akan bermain di BNI Hall D2, pada pukul 20.30 WIB. Masih adan kolaborasi spesial antara Ahmad Dhani dan Ron King Big Band.Musisi lain yang tampil di hari kedua yaitu, The Soulful, Jaz, Afgan, D'Masiv, Rizky Febian, Aryo Adhianto, Humania, Danilla, Teddy Adhitya, Tohpati, Batavia Collective feat. Kuba Skowronski dan Kamga, Juicy Luicy, Daniel Dyonisius, Agis Kania, Rhythm & Groove All Starm dab Soulfood.Sementara penampil mancanegara di antaranya Shelea with Michael Paulo, Lindsey Webster, Tony Monaco, Alex Porat, Kurt Elling "Superblue", Scheerie & Susaye Formerly of the Supremes, dan Nicola Conte Spiritual Galaxy.