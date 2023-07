5 Lagu Blackpink yang Jarang Orang Ketahui

Berikut lagu Blackpink yang jarang diketahui:

1. "Hope Not"

2. "The Happiest Girl"

3. "You Never Know"

4. "Kiss and Make Up"

5. "Sour Candy"

(ELG)

BLACKPINK memiliki banyak lagu-lagu yang populer dan dikenal banyak orang. Namun ternyata ada lagu yang jarang diketahui oleh para pendengar musik.Nama BLACKPINK mulai naik daun setelah lagunya yang bertajuk "Ddu-Du Ddu-Du" menjadi virus Internet dengan banyaknya dance challenge menggunakan lagu tersebut.Kemudian BLACKPINK mulai merilis banyak lagu hit lainnya, seperti "Kill This Love", "How You Like That", dan yang terbaru adalah "Pink Venom". Namun ada beberapa lagu milik BLACKPINK yang jarang diketahui oleh orang awam.Lagu ini masuk ke dalam mini album kedua dari BLACKPINK, yakni Kill This Love, yang dirilis pada 2019 lalu. Lagu ini menunjukkan vokal setiap anggota BLACKPINK yang lembut dengan karakter yang kuat.Kalau ada yang menyadari, ini adalah lagu terbaru BLACKPINK dan masuk ke dalam album BORN PINK yang dirilis pada 2022 lalu. Melalui lagu ini setiap anggota menunjukkan kemampuan vokalnya yang semakin matang.Pada 2020 lalu, BLACKPINK merilis album studio pertama mereka yang bertajuk THE ALBUM. Lagu "You Never Know" masuk ke dalam album tersebut dan itu merupakan lagu ballad yang menyentuh.Tahukah kamu kalau BLACKPINK pernah melakukan kolaborasi dengan Dua Lipa untuk album Dua Lipa (Complete Edition) yang dirilis pada 2018 lalu. Dalam lagu "Kiss and Make Up", anggota BLACKPINK menambahkan bahasa Korea di dalam liriknya.Setelah Dua Lipa, BLACKPINK berkesempatan kolaborasi dengan penyanyi fenomenal Lady Gaga dengan lagu "Sour Candy". Lagu ini masuk ke dalam album Chromatica yang dirilis pada 2020 lalu.