Gitaris The Script Meninggal Dunia

Mark Sheenan, gitaris grup band The Script, meninggal dunia pada Sabtu, 15 April 2023 WIB. Kabar ini disampaikan langsung oleh The Scrip melalui media sosial"Suami yang sangat dicintai, ayah, saudara, reka band, dan sahabat Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit. Keluarga dan band meminta penggemar untuk menghargai privasi dalam momen tragis ini," tulis The Script.The Script tak merinci lebih detail terkait penyakit yang diderita Sheenan yang berpulang pada usia 46 tahun itu.Sheenan lahir di Dublin, Irlandia, pada 29 Oktober 1976. Pada 2001, dia bersama Danny O'Donoghue membentuk The Script. Sheenan dan Danny sudah bersahabat lama, sebelum membentuk The Script keduanya pernah menjadi personel band Irlandia lain, Mytown.Pada Oktober 2022, Mark sempat hadir di Indonesia dalam rangkaian The Script Greatest Hits Tour.Sheenan meninggalkan seorang istri dan tiga anak.