The Script akan Konser di Bandung, Ini Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Dikarenakan minat dan antusias yang masih tinggi dari penggemar di Indonesia, The Script secara resmi mengumumkan untuk menambah jadwal konsernya di Eldorado Dome, Bandung, Jawa Barat, pada 2 Oktober 2022, pukul 20:00."Bandung! Kita telah menambah show ketiga di Indonesia dan akan tampil di Eldorado Dome Bandung, tiket pre-sale dapat diperoleh mulai hari Kamis 28 Juli 2022 jam 13.00 WIB hanya di tiket.com, dapatkan tiketnya sekarang juga, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semua The Script Family di Indonesia atas antusias, cinta dan dukungannya, sampai jumpa di Bandung – Jawa Barat,” tukas The Script, dilansir dari keterangan pers.The Script merupakan group musik rock asal Irlandia yang dibentuk pada tahun 2007 di Dublin. Musik pertamanya dirilis pada tahun 2008. Beranggotakan Danny O'Donoghue pada Vokal dan keyboard, Mark Sheehan pada Gitar dan Glen Power pada Drum.Mereka pindah ke London setelah menandatangani kontrak dengan Sony Label Group imprint Phonogenic dan merilis album debut eponymous mereka pada Agustus 2008, didahului oleh single sukses "The Man Who Can't Be Moved" dan "Breakeven".Musik The Script ikut andil pada beberapa program acara televisi seperti pada serial 90210, Ghose. Whisperer, The Hills, Waterloo Road, EastEnders, Made in Chelsea dan The Vampire Diaries. Sang vokalis Danny O'Donoghue juga pernah menjadi pembimbing pada acara The Voice di UK untuk season 1 dan season 2 dan akhirnya setelah itu memutuskan untuk lebih fokus bada karir musiknya bersama The Script. Mereka berhasil memenangkan 3 penghargaan Meteor Ireland Music Awards dan Two Music Awards dan meraih 2 kali nominasi pada acara penghargaan Brit Awards. The Script Berhasil menjual lebih dari 20 juta keping album di dunia.The Script akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album Tales from the Script, saat konsernya nanti akan membawakan semua lagu-lagu hitsnya termasuk lagu-lagu favorit para penggemarnya dari semua ke-enam albumnya nanti, termasuk lagu No.1 di Inggris berjudul"Hall of Fame" (featuring will.i.am) dan lagu-lagu populer lainnya seperti "The Man Who Can’t Be Moved." "For The First Time," "Superheroes," juga terbarunya "I Want it All."Tiket Pre-sale akan tersedia mulai hari ini Kamis, 28 Juli 2022 mulai pukul 13.00 WIB di www.tiket.com. Tiket Normal akan tersedia mulai hari ini Jumat, 29 Juli 2022 mulai pukul 13.00 WIB di www.tiket.com.Tiket dijual dalam dua kategori dan dua fase. Fase Pre Sale Rp1.080.000 (Premium Festival) dan Rp720 ribu (Festival), fase reguler Rp1.380.000 (Premium Festival) dan Rp1.020.000 (Festival).