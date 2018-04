Remix Lagu Shaggydog, Libertaria Sempat Berbeda Pendapat

Duo dinamis Marzuki Mohamad a.k.a Kill The DJ dan Balance yang tergabung dalam grup musik Libertaria meramu lagu Ambilkan Gelas karya kolaborasi Shaggydog bersama duo hip hop dangdut asal Bantul, NDX A.K.A yang dirilis perdana pada 21 September 2017.Libertaria tertarik membawakan karya kolaborasi lintas genre tersebut yang diakui sejalan dengan sensasi ekspresi dan eksperimen dalam bermusik. Vokalis Shaggydog, Heruwa pun mempersilakan Libertaria untuk mengutak-atik Ambilkan Gelas."Bagi kami, ekplorasi bermusik itu bisa menembus batas-batas, termasuk genre, di elektronika kami menemukan kebebasan yang kami cari, itu kenapa Libertaria lahir, soalnya di Jogja Hip Hop Foundation sendiri musiknya sudah terumuskan dengan jelas," papar Kill the DJ melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 19 April 2018."Saking bebasnya kita berantem karena pengen meremix Ambilkan Gelas menurut persepsi musikal kita masing-masing," tambah Balance."Yowis, bikin dua remix-an saja," timpal Kill the DJ.Remix Ambilkan Gelas diramu dalam dua versi oleh Libertaria. Hal ini didasarkan pada kebebasan mereka dalam bermusik.Balance menginginkan komposisi remix bernuansa Tram EDM seperti karya mereka Ora Minggir Tabrak yang dipublikasikan dalam sebuah scene di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Sementara Kill the DJ menginginkan nuansa Dangdut Pantura Elektronika seperti album Kewer-Kewer. Perbedaan pendapat ini terjadi ketika sebelum mereka melakukan tur Eropa bersama Jogja Hip Hop Foundation."Waktu itu sudah mepet mau tur Eropa, terus Heruwa juga lagi sibuk dengan Shaggydog di luar kota dan dia lupa mengirim data vokal NDX, ketika dikirimkan kita sudah enggak sempat menggarap materi vokal tersebut,” terang Balance menjelaskan dalih mengapa vokal NDX tidak masuk dalam remix ini."Remix itu kan interpretasi, kami merasa interpretasi kami sudah cukup melahirkan nuansa baru, padahal aslinya sudah enggak ada waktu," imbuh Kill the DJ.Remix lagu Ambilkan Gelas dari Libertaria dapat diperoleh melalui ragam layanan streaming digital mulai 21 April 2018. Pelepasan remix Ambilkan Gelas sekaligus bertepatan dengan acara Records Store Day 2018.(ELG)