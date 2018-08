Yellow Claw dan Don Diablo Meriahkan Invasion 2018 di Jakarta

Pesta musik dansa elektronik terkemuka kembali digelar. Tahun ini, Invasion merilis beberapa nama populer di antaranya Yellow Claw, Sam Feldt, SnakeHips, Andrew Rayel dan Don Diablo. Pesta musik dansa ini turut menggandeng sejumlah nama DJ lokal Indonesia.Nama Yellow Claw melambung ketika dua single hits mereka, Till It Hurts (feat. Ayden) dan Shotgun meledak. Sam Feldt adalah DJ muda yang berhasil masuk dalam tangga lagu populer UK di urutan empat. Sedangkan Shakehips sendiri dikenal lewat beberapa singel, dua diantaranya, All My Friends dan Cruel.Yellow Claw sebagai penampil utama "bersaing" Don Diablo, yaitu DJ sekaligus produser musik yang disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berpengaruh terhadap Future House. Namanya juga dicatut dalam daftar DJ Mag Top 100 Poll di urutan ke-11.Invasion, festival Musik Indoor terbesar persembahan Euphorics tahun ini mengusung konsep Tempus Chronicles yaitu membawa para pengunjung melalui perjalanan sejarah dan atmosfer megah di era keemasan revolusi industri abad ke-19. Unsur fantasi dan sejarah berkolaborasi dengan sentuhan modern teknologi dan inovasi futuristik.Tiket Invasion 2018 dibagi beberapa kelas. Namun, hingga saat ini masih tersisa tinggal dua kategori yakni GA Rp580 ribu dan VIP Rp900 ribu dengan masing-masing harga belum termasuk pajak 25%. Pembelian tiket dapat dilakukan di laman resmi www.invasionjakarta.com atau melalui BookMyShow . Pihak panitia juga menyediakan kelas khusus VVIP/SOFA dan dapat dipesan melalui akun official Facebook dan Twitter Invasion.Invasion tahun ini digelar di Hall B3 dan C3 JIExpo Kemayoran Jakarta pada Jumat, 14 September 2018.(ASA)