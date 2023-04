Seymour Stein, Sosok yang Mengorbitkan Madonna hingga Ramones Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar duka datang dari industri musik Amerika Serikat. Seymour Stein yang dikenal sebagai salah satu orang berpengaruh di indusri musik Amerika meninggal dunia pada Minggu pagi di Los Angeles.Seymour meninggal setelah lama berjuang melawan kanker. Kabar Stein tutup usia diberitahukan oleh putrinya yakni Mandy Stein. Seymour Stein meninggal di usia 80 tahun.Seymour Stein lahir di Brooklyn pada 18 April 1942. Dia mendirikan label rekaman Sire Productions pada 1966 dengan produser Richard Gottehrer.Dua tahun setelahnya, Sire Records merilis single pertamanya bertajuk "Loving Kind Of Way" dari band garage pop The Jam, Kemudian mengeluarkan album-album seperti Barclay James Harvest, The Deviants, Focus, The Flaming Groovies, Stackridge dan Climax Blues Band.Seymour Stein juga mengorbitkan karier Madonna melalui Sire Records. Seymour Steinjuga menandatangani punk rock awal dan ikon gelombang baru seperti Ramones dan grup band rock, Talking Heads.Temuan Seymour yang paling menguntungkan ialah Madonna. Kala itu, Madonna merupakan artis klub Manhattan yang relatif tidak dikenal ketika Stein mengontraknya pada tahun 1983. Penyanyi ini menjadi superstar di Sire Records.Seymour Stein disebut oleh mendiang manager Talking Heads, Gary Kurfirst sebagai salah satu eksekutif A&R (Artist &Repertoire) terbesar dalam sejarah musik modern."Selera musik Seymour selalu beberapa tahun lebin maju daripada selera orang lain."Depeche Mode, los-T, Lou Read, the Pretenders, the Smiths, the Cure, Sea the Replacements, Aphex Twin dan banyak artis lainnya merilis beberapa musik terhebat mereka di Sire Records, baik melalui penandatanganan langsung atau kesepakatan lisensi. Mixtape rilisan Sire Records yang dikurasi dengan baik dari tahun 80-an dan 90-an.