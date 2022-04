Penampil Utama Java Jazz 2022 PJ Morton Rilis Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi global, PJ Morton, hari ini merilis album terbesar dan terbaiknya, 'Watch The Sun', melalui label musik miliknya sendiri, Morton Records. Menampilkan 11 lagu yang ditulis dan diproduksi oleh musisi soul peraih piala GRAMMY Award asal New Orleans ini, ‘Watch The Sun’ menandai sebuah babak baru dalam karir luar biasanya yang terus menjembatani berbagai jenis musik, tradisi, dan generasi. “Funk Morton yang halus dan penuh perasaan menyatu dengan setiap gaya dari reggae hingga Afrobeats,” tulis Essence. “Menghasilkan musik paling serbaguna yang pernah kita lihat dari Morton - seiring ia bercerita mengenai keseluruhan pengalaman hidup mulai dari romansa hingga kehidupan sehari-hari.”Dengan penampilan istimewa dari Stevie Wonder & Nas, Alex Isley & Jill Scott, JoJo & Mr. Talkbox, Chronixx, El DeBarge, Wale dan teman-teman PJ lainnya, album ‘Watch The Sun’ menjadi momentum PJ menyelami dirinya lebih dalam untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang belum pernah ia nyanyikan sebelumnya. “Aku menjadi lebih jujur, lebih authentic, dan lebih terbuka daripada sebelumnya,” kata PJ Morton.Setelah tahun-tahun yang sangat aktif dalam karirnya, pandemi memaksa PJ Morton untuk memperlambat langkahnya dan berhenti sejenak. Ia menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya, dan ketika ia mulai mencoba kembali menulis musik, komputernya mengalami masalah dan ia kehilangan semua pekerjaan terbarunya. Ketika inspirasi mulai muncul, dan dorongan untuk kembali ke studio menjadi terlalu kuat untuk diabaikan, ia menganggap ini sebagai sebuah tanda untuk memastikan apa pun yang akan ia katakan adalah sesuatu yang telah disiapkan matang-matang.Sebelum perilisan album ini, PJ Morton juga telah tampil di Jimmy Kimmel Live! dan Good Morning America, dimana ia menyanyikan “My Peace” dengan JoJo & Mr. Talkbox untuk pertama kalinya, yang disebut VIBE sebagai “anthem yang menyegarkan untuk self-care”.Daya tarik global PJ Morton terus berkembang, dan berdasarkan jumlah streams di seluruh dunia, 10 market streaming teratasnya meliputi Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Bulan Mei mendatang, PJ Morton dijadwalkan tampil di Java Jazz Festival 2022 sebagai penampil utama, dengan detail lanjutan untuk turnya di tahun 2022 yang juga akan segera diumumkan.Nama PJ Morton semakin ramai dibicarakan di Tanah Air dua tahun belakangan ini saat ia berkolaborasi dengan dua musisi Indonesia ternama yaitu Vidi Aldiano di lagu “I Can’t Wait x Tak Bisa Bersama” dan Kaleb J di lagu “Please Don’t Walk Away (Remix)” .