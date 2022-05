Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brian Kresna ikut tampil di Java Jazz Festival 2022 hari pertama. Bukan bersama Sheila on 7, Brian kali ini tampil bersama band SUSU.SUSU sebenarnya band lama Brian sebelum dia bergabung dengan grup Tiket lalu ditarik Sheila on 7. Berdiri sejak 1996, personel SUSU kelak menjadi musisi handal Tanah Air di era sekarang.Lea Simanjuntak (vokalis), Putri (vokalis), Rifka Rachman (synth, keys, vokal latar), Duan Ferezka (bassist), Adra Karim (synth, keys), Nikita Dompas (gitaris), dan Brian (drum)"Kami terbentuk dari tahun 1996. Kami dari SMA punya band, bikin demo dan sempat ditolak di mana-mana akhirnya rilis sendiri. Terima kasih kami diberi kesempatan main di Java Jazz. Semoga kami bisa melepas penat," ucap Nikita Dompas, Jumat (27/5/2022) malam.Band SUSU terbilang lama tidak bermain bersama yaitu 20 tahun. Namun, memang dasarnya musisi handal, jarak itu bukan kendala bagi mereka."Kami akan membawakan lagu yang menurut kami hits, tapi enggak tahu kalau buat orang," seloroh Nikita sebelum membawakan lagu "Join in the Mood".Penampilan Brian bersama SUSU bisa dibilang lebih berwarna karena dia mengiringi dua vokalis wanita. Musik yang SUSU bawakan juga berbeda dibandingkan Sheila on 7.Brian beberapa waktu lalu memang menjadi sorotan setelah diumumkan keluar dari Sheila on 7. Meski berat, Brian harus merelakan tak lagi bersama band asal Yogyakarta itu. Brian tak lagi tercatat sebagai pemain drum Sheila on 7 sejak bulan lalu."Izinkan saya untuk membenarkan berita yang mungkin teman-teman sudah ketahui, yaitu bahwa saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari Sheila on 7. Tentunya ada rasa sedih karena Sheila on 7 memutuskan untuk berjalan tanpa saya, namun saya bertekad untuk berbesar hati dalam menerimanya dan akan terus melanjutkan perjalanan bermusik," tulis Brian di Instagramnya.Sejauh ini, Brian belum menjelaskan proyek jangka pendek dan rencana karier bermusiknya bersama band SUSU. Begitu juga para anggota SUSU lain yang memiliki aktivitas bermusik di tempat lain.