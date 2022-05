PJ Morton Gandeng Yura Yunita di Java Jazz 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

PJ Morton tampil di Spesial Show Java Jazz Festival 2022 hari kedua, Sabtu (28/5/2022). Penyanyi yang juga pemain kibord band Maroon 5 itu menyanjikan aksi panggung yang istimewa.Musisi peraih Grammy Awards ini tampil eksentrik menyapa penonton yang memadati JIExpo Kemayoran. Membawakan lagu-lagu andalannya seperti "Ready" hingga "Claustrophobic", Morton memanjakan mata dan telinga."Aku senang sekali hadir di sini, terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini," kata PJ Morton.Aksi PJ Morton memainkan kemampuannya bermain piano semakin membuat penonton berdecak kagum. Tak hanya membawakan lagu-lagu terkenalnya seperti "Sticking To My Guns", "First Begun", dan "Go Thru Your Phone", Morton memperkenalkan lagu di album barunya."Aku baru merilis album baru. Berapa banyak yang sudah dengar Watch The Sun? Boleh aku nyanyikan lagu dari album terbaruku?" ucap PJ Morton sebelum menyanyikan lagu "Please Don't Walk Away".Ketika lagu "I Can't Wait" diputar, penyanyi Yura Yunita masuk ke panggung untuk berduet. Penonton langsung menyambut dengan teriakan histeris."Aku tulis satu lagu saat pandemi dan ternyata Indonesia menjadi negara yang paling banyak mendengarkan lagu ini. Aku tanya temanku di Indonesia, ada apa di indonesia? Ternyata kalian sangat suka lagu itu. Sekarang aku ingin menyanyikan lagunya dengan salah satu kawan penyanyi asal Indonesia," kata PJ Morton.Kolaborasi PJ Morton dan Yura berlanjut di lagu "Say So". Lagu ini merupakan single duet yang dinyanyikan Morto bersama JoJo yang juga jadi tampil di Java Jazz 2022. Morton ikut takjub dengan penampilan Yura dan memberinya pelukan.