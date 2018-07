Pegiat Filateli, Mari Berikirim Pesan Berperangko Khusus di We The Fest 2018

We The Fest 2018 tampaknya memang berkeinginan menggaet semua kalangan. Selain menawarkan tiga panggung musik utama dengan penampil terpilih, sebuah booth di pojok Hall B3 menyediakan lapak khusus untuk penggemar filateli.Untuk kalian yang menggemari aktivitas berkirim surat maupun kartu pos, tersedia tiga perangko edisi khusus We The Fest 2018. "Ini kerjasama perdana kami di We The Fest 2018. Tiga edisi khusus ini sesuai permintaan pemilik acara," ungkap Fadli selaku perwakilan dari Pos Indonesia yang bekerjasama dengan We The Fest 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juli 2018.WTF Post Office (Foto: Medcom/Cecylia)Adapun tiga jenis perangko itu mewakili lambang burung phoenix, ragam bentuk wajah wayang, hingga aksi panggung.Pengunjung juga dapat menyiapkan gambar sendiri untuk perangko dan dipotret di booth yang tersedia.Pesan dapat ditulis dan dikirim langsung di booth WTF Post Office serta mendapat stampel khusus dari WTF Post Office.Selamat berkirim-kirim pesan!(ELG)