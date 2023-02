Harry Styles Sabet Grammy Awards Kategori Album Pop Terbaik, Kalahkan Adele dan Coldplay

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harry Styles menyabet trofi Grammy Awards 2023 kategori bergengsi Best Pop Vocal Album lewat Harry's House. Dalam kategori ini, Harry berhasil menyingkirkan album Voyage dari ABBA, 30 milik Adele, Music of the Spheres dari Coldplay, dan Special milik Lizzo.Tahun ini, Harry menembus enam nominasi. Termasuk kategori prestisius Record of the Year dan Song of the Year lewat single "As It Was". Album Harry's House juga masuk ke kategori Album of the Year. Selebihnya, dia masuk kategori Best Pop Solo Performance, Best Music Video.Saat artikel ini diunggah, Grammy Awards masih berlangsung dan beberapa kategori belum diumumkan.Grammy Awards 2023 dihelat di Crypto.com Arena yang terletak di kota Los Angeles, 5 Februari 2023, atau 6 Februari pagi WIB. Beyonce menjadi artis dengan nominasi terbanyak dalam ajang penghargaan musik tertinggi sejagad raya ini, dengan total enam nominasi. Disusul Kendrick Lamar dengan delapan nominasi.