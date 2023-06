YOASOBI Jadi Special Guest Konser Coldplay di Jepang, Bikin Netizen Iri: Beli 1 Dapat 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konser Coldplay di Jepang dipastikan bakal semakin meriah. Pasalnya, konser band asal London, Inggris itu dimeriahkan oleh superduo yang tengah naik daun, yaitu YOASOBI.Pengumuman YOASOBI menjadi special guest atau tamu spesial konser Coldplay di Jepang ini disampaikan promotor Live Nation Jepang. Nantinya YOASOBI akan tampil selama dua hari."YOASOBI telah diputuskan untuk tampil sebagai tamu spesial untuk konser di Jepang! YOASOBI akan muncul pada 11/6 dan 11/7," tulis pengumuman Live Nation Jepang di laman resminya, seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 13 Juni 2023.Coldplay dijadwalkan menggelar tur konser mereka yang bertajuk "Music of the Spheres World Tour" di Jepang selama dua hari. Yakni pada 6 dan 7 November 2023.Menanggapi kabar YOASOBI menjadi tamu spesial konser Coldplay di Jepang, netizen Indonesia menunjukkan rasa iri mereka. Para netizen ini pun meramaikan unggahan akun Twitter YOASOBI yang mengunggah pengumuman mereka bakal menjadi special guest konser Coldplay."Paketannya nggak kaleng-kaleng," tulis akun @Hay***."Wah ini mah beli 1 gratis 2," balas @rzl***."Nonton Coldplay guest starnya Yoasobi gimana ga menang banyak itu," timpal @ada***."Holys**t beli 1 dapet 2," tulis @Est***.Tiket konser Coldplay di Jepang sendiri sudah mulai dijual. Harga tiket berkisar mulai dari yang murah Rp1,2 juta sampai paling mahal Rp5,3 juta.YOASOBI merupakan grup duo yang memiliki dua personil, yakni Ayase (penulis lagu dan produser) dan Ikura (Ikuta Lilas) penyanyi-penulis lagu. Grup duo ini debut pada 2019 lalu dan langsung meraih sukses besar.Single pertama grup duo bergenre J-pop EDM ini yang berjudul Yoru ni Kakeru meledak. Video klip single tersebut yang dirilis di kanal YouTube Ayase pada 16 November 2019 ditonton 10 juta kali dalam waktu lima bulan.Selain itu, lagu-lagu mereka lainnya juga banyak beredar di media sosial menjadi musik latar video. Seperti Gunjou, Ano Yume Wo Nazotte (Tracing That Dream), dan yang sangat terkenal di TikTok Yoru ni Kakeru (Racing into the Night).Lagu terbaru mereka berjudul Idol yang merupakan lagu pembuka anime Oshi no Ko juga sangat terkenal. Bahkan lagu tersebut menempati puncak chart Billboard Global Excl. US edisi 10 Juni 2023. Selain itu, video klip lagu tersebut sudah ditonton 164 juta kali di YouTube.