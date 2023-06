Mengenal Rahmania Astrini, Special Guest di Konser Coldplay Jakarta

Rahmania Astrini





Jakarta: Rahmania Astrini akan menjadi special guest dalam konser Coldplay Music of The Spheres World Tour di Stadion Gelora Bung Karno , Jakarta, pada 15 November 2023.PK Entertainment selaku promotor yang memboyong Coldplay ke Indonesia belum lama ini mengumumkan nama musisi yang akan membuka konser band asal Inggris tersebut. Musisi itu bernama Rahmania Astriani.“Perkenalkan special guest untuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta - @rahmaniaastrini,” tulis PK Entertainment pada kolom caption salah satu unggahannya.Lantas, siapa sih Ramania Astrini? Yuk, berkenalan lebih jauh dengan musisi berbakat ini.Rahmania Astrini merupakan musisi berkebangsaan Indonesia yang lahir pada 4 Juli 2001 di Massachusetts, Amerika Serikat. Namanya pertama kali dikenal di media sosial karena sering meng-cover lagu milik artis lain.Suara merdu perempuan yang akrab disapa Astri ini ternyata berhasil menarik perhatian warganet. Maka pada November 2017, Rahmania Astrini merilis single pertamanya berjudul ‘Menua Bersama’ di bawah naungan Warner Music Indonesia.Debut single-nya sukses di pasaran sehingga namanya menjadi semakin dikenal. Bahkan, Astri berhasil masuk ke dalam nominasi Anugerah Planet Muzik 2018 di Malaysia untuk kategori Artis Baru Wanita Terbaik.Astri kemudian mulai menunjukkan identitas musiknya melalui lagu dengan genre alternatif soul/R&B berjudul ‘It’s Amazing’. Tak hanya jago menyanyi, dalam lagu tersebut Astri pun menunjukkan kemampuannya dalam menulis lagu.‘It’s Amazing’ menjadi lagu yang membawa Astri meraih penghargaan pertamanya selama berkarier, yakni di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2019 dalam kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik.Tak berhenti sampai di sana, Astri memutuskan untuk mengikuti Songwriting Camp di Swedia selama 3 hari pada 2020 lalu. Di sana, Astri berhasil merampungkan tiga lagu, salah satunya adalah ‘Runaway’ yang kemudian dirilis pada September 2020.Lagu tersebut membuat Astri sukses membawa pulang penghargaan kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia 2021.Pada tahun yang sama, Asrti merilis EP berjudul ‘Adolescent’ dengan hit seperti ‘Runaway’ dan ‘Take Me Home’. Ia juga merilis singles berjudul ‘When You Were Mine’ dan ‘Butterfly’.Astri kembali mengeluarkan single berjudul ‘Pizza Pepperoni’ dan "I Don’t Mind: Red + Blue' di awal tahun 2022. Gaya musik kedua lagu tersebut sedikit berbeda dari sebelumnya, namun tetap di jalur R&B dan Urban.Di tahun 2022 juga, wanita berbakat ini mendapatkan nominasi AMI Awards di kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik untuk lagu ‘Butterfly’.