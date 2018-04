Shaggydog, Pusakata hingga Andra & The Backbone Meriahkan Indie Clothing Expo

Indie Clothing Expo (ICE) kembali digelar. Berbeda dari 10 tahun sebelumnya yang digelar di Surabaya, acara yang diprakarsai Dyandra Promosindo dan KICK (Kreative Independent Clothing Kommunity) ini digelar di Jakarta.Karena tahun pertama diselenggarakan di Jakarta, Indie Clothing Expo bersama Simpati menghadirkan banyak hal yang berbeda. Salah satunya waktu penyelenggaraan yang lebih panjang dibanding sebelumnya."Acara tersebut biasanya hanya tiga hari, tetapi di Jakarta dilaksanakan selama lima hari karena ada konten menarik yaitu coaching clinic bersama artis, live cooking bersama artis dan workshop," kata Siddi Project Officer Indie Clothing Expo dalam keterangan tertulisnya.Indie Clothing Expo di Jakarta akan digelar mulai 25–29 April 2018 di Gambir Expo Arena PRJ Kemayoran. Setelah Jakarta, rangkaian acara akan hadir di Yogyakarta pada bulan Agustus, Malang pada bulan September dan ditutup di Bandung pada bulan November.Ada pun jenama-jenama pakaian lokal yang ikut berpartisipasi di antaranya, 17seven, 4.20 Society, After Sunday, Based Club, Blankwear, Bloods, Blue Maldiv, Born and Blessed, Cosmic, Cottonology, Crush Exp, Czar Project, Daydreamz, Elgoods, Epidemic, Erigo, Escape, Everyday Is Saturday, Evil, Faithstar, Flashy, High Volume, Hooligans, Insurgent Club, Invictus, Kickout, LEAF, Loony, Maggot, Monochrome, Noin Brand, Nothing, Nymph, Oink!, Orkids, Premium Nation, Radgra, Rifern, Rotten, Russ, SCDATM, Schitzo, Screamous, Skymo, Talgos, Untckd, Vibes, Wellborn, Zaf, dan lainnya.Acara ini juga menghadirkan sejumlah musisi terkenal Tanah Air. Sebanyak 23 musisi akan memenuhi stage simPATI ICE. Nice Friday, Sentimental Moods, OM PMR, SRXBS dan Danilla hadir pada Rabu, 25 April 2018. Black Teeth, Mike’s, Sisitipsi, Revenge The Fate dan Weird Genius mengisi panggng di hari Kamis, 26 April 2018.Kemudian pada Jumat, 27 April 2018 akan disuguhkan penampilan atraktif dari Rocket Rockers, Revara, Scaller, Shaggydog dan Fourtwnty. Sedangkan Sabtu, 28 April 2018 akan ada penampilan dari Hoolahoop, Junior Soemantri, Pee Wee Gaskins, The Upstairs dan Pusakata. Vira Talisa, Mustache and Beard, dan Andra and The Backbone akan tampil di hari penutupan pada Minggu, 29 April 2018.Selain manggung, para musisi seperti OM PMR, Danilla, Nice Friday, Sisitipsi, Weird Genius, Revenge The Fate, Scaller, Revara, Junior Soemantri sampai Pee Wee Gaskins akan memberikan klinik pelatihan dan berbagi pengalaman mereka.Lalu yang tak kalah menarik Shaggydog, Rocket Rockers, Hoolahoop, The Upstairs dan Pusakata akan mencoba kebolehannya untuk mengolah bahan masakan di Live Cooking Area, yang bisa disaksikan langsung oleh pengunjung."Kami berharap dengan adanya Indie Clothing Expo akan meningkatkan kembali daya beli masyarakat terhadap brand local yang sempat naik tetapi beberapa tahun terakhir ini menurun. Memerdekakan produk lokal dengan membeli produk lokal, maka kita membantu ekosistem perekonomian lokal" ujar Siddi.(ELG)