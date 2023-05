7 Rekor Dunia yang Dipegang Lisa Blackpink

1. Video Musik dengan Penonton Terbanyak dalam 24 Jam untuk Solois





2. Video Musik dengan Penonton Terbanyak dalam 24 Jam untuk Solois K-Pop

3. Solois K-Pop Pertama yang Menang dalam MTV Video Music Awards

4. Solois K-Pop Pertama yang Menang dalam MTV Europe Music Awards

5. Akun Instagram dengan Pengikut Terbanyak untuk Artis K-Pop

6. K-Pop Solois Wanita Tercepat yang Mencapai 1 Miliar Stream di Spotify

7. Album Pertama yang Mencapai Satu Miliar Stream di Spotify untuk Solois K-Pop

(ELG)

Lisa BLACKPINK adalah penyanyi idola yang penuh prestasi. Lisa terus mencetak rekor dunia selama berkarier solo sejak tahun 2021.Lisa adalah anggota ketiga yang debut sebagai solois pada 2021 lalu. Melalui lagu "LALISA" dan "MONEY" yang ada di dalam album LALISA, sederet rekor dunia berhasil ia pecahkan.Berikut adalah tujuh rekor dunia yang dipegang oleh Lisa BLACKPINK.Lisa merilis video musik lagu debut "LALISA" di YouTube pada September 2021 lalu. Dalam waktu sehari, video musik tersebut telah ditonton sebanyak 73.6 juta kali.Dengan angka itu, video musik "LALISA" ditetapkan sebagai video musik dengan penonton terbanyak untuk kategori solois. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Ariana Grande dengan lagu "Thank U, Next" dengan 55.4 juta kali tayangan.Video musik "LALISA" juga telah ditetapkan sebagai video musik dengan penonton terbanyak dalam 24 Jam untuk solois K-Pop. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh rekannya di BLACKPINK, yakni Rosé dengan lagu "On The Ground".Lisa memenangkan Best K-Pop Video untuk lagu "LALISA" pada Agustus 2022, dan menjadikannya sebagai solois K-Pop pertama yang menang dalam MTV Video Music Awards. Dengan penghargaan itu, Lisa berhasil mengalahkan "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)" milik BTS, "Loco" milik Itzy, "The Feels" milik Twice, "Maniac" milik Stray Kids, dan "Hot" milik Seventeen.Setelah beberapa bulan, Lisa kembali memecahkan rekor dengan solois K-Pop pertama yang menang dalam MTV Europe Music Awards. Lisa menang dalam kategori Best K-Pop.Jumlah pengikut akun Instagram Lisa @lalalalisa_m memang tidak sedikit. Lisa memiliki sebanyak 93.3 juta pengikut di Instagram dan menjadikannya sebagai pemilik akun Instagram dengan pengikut terbanyak untuk kategori artis K-Pop.Lisa berhasil menjadi solois K-Pop wanita tercepat yang mencapai satu miliar stream di Spotify hanya dengan dua lagu hit miliknya. Lagu "LALISA" telah mencapai 312 juta stream dan "MONEY" telah mencapai 688 juta stream.Setelah menjadi solois K-Pop wanita tercepat, Lisa berhasil memegang rekor baru dengan album "LALISA" sebagai album pertama yang mencapai satu miliar stream di Spotify untuk kategori solois K-Pop.Dengan ketujuh rekor dunia itu, Lisa menjadi solois K-Pop dengan rekor dunia terbanyak. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh PSY dengan lima rekor dunia.