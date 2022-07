Bikin Bangga, Weird Genius akan Tampil di Tomorrowland Belgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Kabar membanggakan datang dari Youtuber sekaligus musisi Reza Arap. Ia mengumumkan dalam Instagram pribadinya bahwa Weird Genius akan tampil di Tomorrowland 2022 yang berlangsung di Belgia.Setelah sukses dengan single “Lathi”, kini grup musik EDM (electronic dance music) Weird Genius berhasil masuk dalam kancah internasional. Dalam postingan Instagram pribadi Reza Arap, ia membagikan deretan foto yang memamerkan paspor miliknya, susunan acara Tomorrowland Belgia 2022 yang di mana terdapat nama Weird Genius, dan foto suasana konser musik Tomorrowland.“TOMORROWLAND WE ARE COMING TOMORROW, INDONESIA REPRESENT #tomorrowland2022," tulis Reza Arap dalam keterangan Instagram pribadi miliknya, Selasa, 19 Juli 2022.Diketahui dalam unggahan tersebut Weird Genius akan tampil di Tomorrowland Belgia 2022 yang dijadwalkan pada 22 Juli 2022 pukul 17.00 waktu setempat.Suatu pencapaian yang membanggakan seorang musisi Tanah Air yang bisa tampil di event besar festival musik dansa elektronik (electronic dance music) Belgia yang diadakan di Boom, Flanders, Belgia.Dalam unggahan tersebut pun ramai komentar positif warganet, rekan artis lokal hingga mancanegara yang turut bangga atas pencapaian Weird Genius.“MAKE US PROUD!,” tulis Ernest Prakasa, seorang aktor dan penulis film Cek Toko Sebelah.“Bring Me Some Nasi Kuning And Rendang In The Hand Luggage Please,” komentar Yellow Claw.“Pecahkan,” timpal Roy CDC, seorang DJ dengan nama asli Roy Leonard.“See you soon mate,” kata Timmy Trumpet, musisi asal Australia.(Eka Putri Wahyuni)