Ahmad Dhani punya sajian berbeda ketika tampil bersama Ron King Big Band di Java Jazz Festival 2022. Jika biasanya dia berada di balik keyboard bersama Dewa19, kali ini Dhani tampil sebagai penyanyi utama.Kolaborasi Ahmad Dhani dan Ron King Big Band memang menjadi salah satu penampilan paling dinanti di Java Jazz 2022. Tak heran, penonton di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta rela berdesak-desakan demi menyaksikan dua maestro beda negara itu.Dhani yang tampil memakai kemeja putih berbalut jas hitam dan berpeci mengawali aksinya lewat lagu "The Best Is Yet" dan "I Get a Kick Out of You" milik Frank Sinatra.Puas memainkan lagu orang, barulah Dhani menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Sebelum memulai lagu, Dhani mengungkapkan jika dia rela meninggalkan panggung Dewa 19 di Surabaya demi tampil bersama Ron King di Java Jazz."Dewa main di Surabaya tanpa saya. Saya sudah janji sama Pak Peter F. Gontha (founder Java Jazz) untuk main di sini," kata Ahmad Dhani, Sabtu (28/5/2022) malam.Lagu Dewa19 yang pertama dinyanyikan Dhani adalah "Kasidah Cinta". Lantaran tampil sebagai penyanyi utama, Dhani selalu menyelipkan penampilannya dengan canda."Anak-anak Dewa lagi ngapain nih sekarang ya?" selorohnya yang membuat penonton tertawa.Ceplas-ceplos khas Dhani itu pula yang menyelamatkan kesalahan yang dia alami seperti lupa lirik. Sebut saja seperti ketika dia lupa lirik lagu "Arjuna"."Bukan Once (penyanyi asli Arjuna) sih, jadi lupa," selorohnya.Di beberapa lagu selanjutnya, Dhani sesekali terlambat masuk. Namun, kondisi itu tak memengaruhi jalannya konser dan lagi-lagi terobati dengan guyonan Dhani."Saya (terbang) dari Surabaya, mereka dari Amerika. Kami pertama kali bertemu, latihan sekali. Kira-kira begitu kondisinya," ucap Dhani coba menjelaskan penyebabnya lupa lirik."Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Kemarin untuk pertama kalinya main di tur Dewa19 juga salah-salah mulu bawain 30 lagu. Besok ke Malaysia bawain lagu nasyid. Jadi mohon dimaklumi," lanjut dia yang langsung membawakan "Aku Cinta Kau dan Dia".Tampil selama satu jam, Dhani bersama Ron King BIg Band mengakhiri penampilan mereka dengan lagu "Madu Tiga" dan "Separuh Nafas". Penonton sempat meminta Dhani dan Ron King tampil lagi, tapi permintaan itu tak terwujud.Kolaborasi Dhani dan Ron King Big Band menutup Java Jazz 2022 hari kedua. Java Jazz 2022 masih berlangsung satu hari lagi pada Minggu, 29 Mei 2022.