Ada 55 Cameo dalam Video Musik Terbaru Childish Gambino

Rapper Childish Gambino alias Donald Glover baru saja merilis video musik terbaru untuk lagu Feels Like Summer. Video ini, yang seluruhnya animasi, menampilkan Glover dan 55 sosok populer lain sebagai cameo dalam karakter kartun, termasuk Rihanna, Michael Jackson, dan Whitney Houston.Karakter kartun Glover tampak berjalan di sebuah pemukiman tempat kawan-kawan sesama musisi tinggal. Karakter Trippie Redd dan Lil Pump lewat, mengganggu 21 Savage dan Metro Boomin’ yang sedang merokok di mobil, dan mengetok pintu rumah Kodak Black.Will Smith sedang mencuci mobil, merujuk ke film animasi Shark Tale (2004), di mana Will menjadi pengisi suara tokoh utama dan Christina Aguilera bersama Missy Elliott menyanyikan ulang lagu Car Wash.Nicki Minaj sedang membangun sebuah istana mainan dari balok, sebelum diruntuhkan oleh Travis Scott. Interaksi ini merujuk ke album terbaru Travis, Astroworld, yang berhasil mengungguli album Queen dari Nicki dalam tangga album AS.Video musik ini disutradarai oleh Glover bersama Ivan Dixon dan Greg Sharp. Seluruh ilustrasi kartun dikerjakan oleh Justin Richburg. Feels Like Summer adalah satu dari dua lagu terbaru Gambino dalam album mini Summer Pack. Kedua lagu ini akan masuk ke album keempat, menyusul Camp, Because the Internet, dan "Awaken, My Love!".Selama empat hari sejak dirilis di YouTube, video musik ini telah ditonton lebih dari 11 juta kali. Berikut daftar lengkap 55 cameo dalam video musik Feels Like Summer, menurut The Independent.1. Lil Pump dan Trippie Redd (00:46)2. 21 Savage dan Metro Boomin’ (00:48)3. Kodak Black (00:57)4. Migos (1:00)5. Chance the Rapper, Jaden Smith, Birdman (1:20)6. Will Smith (1:25)7. Azealia Banks (1:28)8. Nicki Minaj dan Travis Scott (1:29)9. The Weeknd, Ty Dolla $ign, Frank Ocean (1:35)10. A$AP Rocky, Solange, Willow Smith (1:39)11. Soulja Boy (1:41)12. Drake dan Future (1:46)13. Kid Cudi (1:59)14. Kanye West dan Michelle Obama (2:06)15. Beyonce dengan kaos Fredo Santana (2:15)16. Gubernur Florida Andrew Gillum, dengan referensi es krim warna gelap-putih, diyakini sebagai penanda kasus rasisme dan kematian XXXTentacion (2:25)17. Lil Uzi Vert, Oprah Winfrey, Kehlani, Tiffany Haddish (2:42)18. Lil Yachty dan Charlamagne (2:45)19. Gucci Mane (2:49)20. Snoop Dogg, Dr. Dre, Diddy, Wiz Khalifa, dan JAY-Z (2:51)21, Ball Brothers dan Young Thug (2:58)22. Meek Mill, 2 Chainz, Pusha T, dan Lil Wayne (3:01)23. Rae Sremmurd dan J Cole (3:03)24. Janelle Monae dan Tessa Thompson (3:11)25. Chris Brown (3:29)26. Outkast – Big Boi dan Andre 3000 (3:39)27. Rihanna (3:47)28. Whitney Houston (3:54)29. Michael Jackson (4:04)(ELG)