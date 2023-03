Dilarang Ahmad Dhani, Once Tetap Akan Bawakan Lagu Dewa 19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani melarang Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konser musik apapun, kecuali saat keduanya tampil sebagai Dewa 19. Namun, Once menyatakan kalau dirinya akan tetap membawakan lagu Dewa 19 dalam konser solonya.Mantan vokalis Dewa 19 itu menyebut kalau lagu Dewa 19 yang berjudul "Cemburu" kemungkinan masih tetap akan ia bawakan. Sebab, Once juga terlibat dalam proses penciptaan lagu tersebut."Saya tidak akan membawakan lagu Dewa 19 yang tidak saya ciptakan. Saya bawakan 'Cemburu' yang ikut saya ciptakan. Dhani nulis liriknya, saya ciptakan nadanya," kata Once di Jakarta Selatan, Jumat, 31 Maret 2023.Once kembali menegaskan kalau ia tidak akan membawakan lagu Dewa 19 yang tidak ikut ia ciptakan. Dalam konser solonya, Once pun hanya sedikit membawakan lagu-lagu dari mantan band-nya itu."Saya tidak akan membawakan lagu Dewa 19, kecuali lagu yang ikut saya tulis, dan biasanya juga cuma (bawain) satu lagu. Dari dulu saya juga gitu. Nggak sampai sepuluh juga, paling banyak tiga, itu pun dulu," tegas Once.Once juga menyatakan kalau dalam kontraknya sebagai penampil, ia mencantumkan bahwa EO (event organizer) yang mengundangnya juga wajib untuk mengurus perihal royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan itu sudah dilakukan Once sejak lama."Saya kalau manggung, ada kontrak dengan EO agar EO membayar royalti kepada LMKN. Dari kacamata hukum positif, sulit mengatakan saya bersalah," ujar Once.Sebelumnya, Ahmad Dhani menyebut larangan ini ia berlakukan buat Once, karena ke depannya, jadwal tur konser Dewa 19 akan padat. Maka dari itu, ia ingin menjaga kemurnian konser band yang digawanginya itu.Sementara itu Once juga mengaku tidak menyangka Ahmad Dhani sampai mengeluarkan ultimatum seperti itu. Namun, mantan vokalis Dewa 19 itu menganggap polemik antara dirinya dengan Dhani sebagai bagian dari dinamika dalam bermusik.