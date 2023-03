Rangkuman Kisah Cinta Tiga Personel The Overtunes di Album Endlessly

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

The Overtunes, band yang terdiri dari tiga laki-laki bersaudara merilis album mini terbarunya yang berjudul Endlessly. Album mini yang memiliki konsep cinta tanpa henti tersebut dirilis pada 3 Maret 2023."Kami bikin album mini ini berisi empat lagu yang kami kerjakan dari tahun 2021, berawal dari sebuah lagu yang berjudul 'Write Me Another Song' habis itu kami lanjutin dengan kolaborasi dengan Idgitaf yang berjudul 'Benar-benar' baru sekitar 2-3 bulan lalu kami merampungkannya dengan dua lagu baru,” ujar Mikha selaku vokalis The Overtunes.Mikha menyebut, album mini Endlessly berisi mengenai lagu-lagu yang menceritakan kisah cinta dari masing-masing personel The Overtunes di masa yang berbeda.“Sebetulnya semua lagu yang ada di EP (extended play) ini bercerita tentang pasangan dan kisah cintanya merekalah (Mada dan Reuben) ,kurang lebih empat lagu di dalam album mini ini bercerita tentang kisah cinta di masa-masa yang berbeda,” ujarnya.Melalui album mini ini, The Overtunes berharap karya-karya yang nantinya akan didengar dapat membuat masyarakat untuk memikirkan hal-hal baik di dalam hidupnya."Kami nggak mengharap lagu kita bisa mengubah hidup orang atau gimana, tapi semoga aja ketika orang mendengarkan lagu-lagu ini sedang terjadi hal-hal baik di dalam hidup mereka. Jadi, ketika dengerin lagu The Overtunes mereka bisa mikirin tentang hal-hal baik,” terang Mikha.Hadirnya EP Endlessly juga menjadi babak baru bagi The Overtunes. Tidak hanya itu, setelah ini The Overtunes akan menghadirkan satu EP lagi sebelum akhirnya melahirkan album ketiga mereka. The Overtunes berharap rencana jangka panjang tersebut dapat rampung sebelum 2023 berakhir.