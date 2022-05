The Bakuucakar Bawa Kembali 'Glenn Fredly' ke Java Jazz

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Bakuucakar menjadi salah satu band pembuka Java Jazz Festival 2022 hari pertama. Mengawali petang yang cerah, The Bakuucakar menyajikan lagu-lagu cinta dari "bos" mereka yakni Glenn Fredly.The Bakuucakar merupakan band yang biasa mengiringi penampilan Glenn Fredly semasa hidup. Ketika Glenn Fredly meninggal dunia pada 2020, The Bakuucakar tetap melanjutkan kiprahnya sekaligus meneruskan karya-karya Glenn Fredly.Sejumlah lagu milik Glenn mereka bawakan kepada penonton yang menghuni MLDSpot Hall, JI Expo Kemayoran, Jakarta. Diawali dengan lagu "My Everything" yang dilanjutkan lagu milik mereka sendiri "Love"."Ini pertama kali lagi kami tampil di Java Jazz. Senang banget bisa main di sini. Bisa ketemu kalian," kata vokalis dan gitaris, Rifka Rachman, Jumat (27/5/2022).Penampilan The Bakuucakar memang didekasikan untuk Glenn Fredly. Kehadiran Glenn di layar yang ada di latar panggung semakin membuat penonton rindu dengan sosok Glenn."Gue yakin, Bung pasti senang. Dia pasti nonton, dia pasti joget bersama kita," ujarnyaThe Bakuucakar lalu mengundang penyanyi Nikita Becker. Jebolan The Voice itu membawakan lagu "Sedih Tak Berujung" dan "Akhir Cerita Cinta" yang membuat suasana semakin sahdu.Kejutan datang ketika istri mendiang Glenn, Mutia Ayu hadir di panggung. Dia membawakan lagu "Itu Saja" yang dulu pernah dinyanyikan bersama Glenn. Mutia tak banyak bicara selepas bernyanyi dan langsung meninggalkan panggung.Dua rekan Glenn di Trio Lestari yaitu, Shandy Sandoro dan Tompi ikut tampil menyanyikan lagu "Tega" dan "Gelora Cintaku". Penampilan The Bakuucakar diakhiri oleh lagu "Kisah Romantis","Enggak bisa gue bawain lagu Glenn, terlalu berat. Tapi, gue yakin Glenn juga bahagia di sana, jadi mari berjoget seperti yang biasanya Bung lakukan di panggung," kata Tompi.Java Jazz 2022 digelar selama tiga hari 27, 28, dan 29 Mei 2022. Selain The Bakuucakar, banyak artis lain yang tampil di BNI Java Jazz 2022 hari pertama yakni, Andmesh, Erwin Gutawa, Fiersa Besari, Jojo sampai Vina Panduwinata.