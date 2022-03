Once Mekel Rilis NFT Lagu Kolaborasi dengan Eks Gitaris Guns N' Roses dan Drummer TOTO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Once Mekel merilis proyek amal kolaborasi dengan para musisi dunia dalam bentuk Non Fungible Token (NFT). Once tergabung bersama grup Dream Team Project bersama dengan Indra Putra, Edo Widiz, Jeff Scott Soto, Dino Jelusic, Derek Sherinian, Ron 'Bumblefoot' Thal, Billy Sheehan dan Simon Philips.Proyek kolaborasi itu melahirkan single bertajuk "Human Race", sebuah lagu yang diciptakan untuk merayakan peradaban manusia."Makna dari lagu ini adalah sebuah pesan untuk manusia hidup memanusiakan manusia lain," kata Once dalam jumpa pers di kawasan BSD, Sabtu, 12 Maret 2022."Human Race" versi NFT akan dijual via platform Wise.Art yang menggunakan mata uang digital Polygon. Nantinya, para pemilik NFT "Human Race" dapat ikut berkolaborasi secara digital untuk kembali mengaransemen, re-mix, dan melakukan eksplorasi kreatif lain dari lagu "Human Race"."Kami sangat bersyukur bahwa lagu 'Human Race' telah hadir dalam bentuk NFT yang di dukung oleh perusahaan teknologi Blockchain yang akan dilaunching dalam waktu dekat, dan kami akan meluncurkan program baru dalam lagu 'Human Race' yaitu "Music Collaboration Program" yang dimana program kolaborasi musik kepada siapa saja khususnya musisi baik itu penyanyi, pemain gitar, drum, bass bahkan alat musik traditional mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi atau featuring dengan Dream Team Project di dalam lagu Human Race dalam versi yang berbeda-beda, caranya sangat mudah yaitu dengan membeli Track dari lagu Human Race melalui NFT yang kami sediakan dan dimana nanti anda dapat berkreasi dengan menambahkan rekaman track baru lalu kirim balik kepada kami, Dan selanjutnya kami akan lakukan seleksi yang terbaik dari versi tersebut dan akan kami release kembali dengan versi terbaru dalam lagu Human Race secara worldwide.""Dan untuk kedepan kami juga sedang mempersiapkan track lagu terbaik khususnya lagu-lagu dari album Intrinsik (album Once Mekel) yang juga akan dihadirkan dalam bentuk NFT dengan konsep yang sama seperti Human Race yaitu 'Music Collaboration Program'. Dengan kata lain kami berharap program ini dapat menjadi pioneer terhadap peluang baru dalam hal berkolaborasi musik dengan skala International termasuk distribusi musik secara worldwide," ujar Once.Program amal "Human Race" juga memberi kesempatan para kolektor untuk dapat memiliki karya eksklusif secara lelalng, pembelian vinyl, dan juga koleksi dengan tandatangan para personel Dream Team Project. Pendapatan dalam program ini nantinya akan disalurkan dalam Human Race Forest yang dikelola bersama ForestNation.