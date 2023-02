Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Joyland Festival Bali - Jumat, 17 Maret 2023

Jadwal Joyland FEstival Bali - Sabtu, 18 Maret 2023

Jadwal Joyland Festival Bali - Minggu, 19 Maret 2023

(ASA)

Plainsong Live mengumumkan penampil baru dalam line up Joyland Festival Bali, yaitu M.I.A, penyanyi rap asal Inggris.Joyland Festival Bali akan digelar di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali, selama tiga hari pada 17, 18, 19 Maret 2023. Line up terbaru ini menyusul nama-nama lain yaitu Phoenix, Sigrid, Black Country, New Road, Raisa, Tulus, GAC, Barasuara, Reality Club, dan banyak nama lain.“Dari mancanegara ada Phoenix yang selaras dengan nuansa Joyland Festival Bali, M.I.A. legenda musik dansa elektronik hiphop yang dikenal dengan lirik liriknya yang autentik, Sigrid yang pertama kali tampil di Indonesia, Black Midi sensasi baru eksperimentasi rock, dan Black Country, New Road yang sengaja menulis materi baru untuk ditampilkan secara langsung. Kami ingin sebanyak mungkin pecinta musik bisa menikmati Joyland Festival Bali,” papar Ferry Dermawan,Ko-Pendiri dan Direktur Program Plainsong Live.Joyland Festival Bali juga melibatkan kurator panggung Lily Pad, kolektif asal Bali ORBITWARE, dan duo seniman The Secret Agents. Kehadiran kurator ini akan memberi pengalaman lebih lewat pilihan-pilihan artis yang akan ditampilkan.“Di Joyland kali ini kita menawarkan presentasi 'immersive club experience' di dalam sebuah open air festival. Kami berkesempatan mengundang beberapa seniman dan produser diaspora Asia seperti Flora Yin-wong (UK) dan Melati ESP (US) serta presentasi emerging produser & DJ dari Bali sendiri,” ujar Bagus dari ORBITWARE.Selain menyuguhkan musik, Joyland Festival Bali juga menyajikan stand up comedy dengan penampil yang dikurasi oleh Soleh Solihun, dan pemutaran film dengan kurator Ifa Isfansyah.Para komedian tunggal yang akan menghibur penonton Joyland Festival Bali 2023 adalah Arie Kriting, Muhadkly Acho, Ardit Erwandha, Annie Yang, Budi Hardian, Chris Giaccobe, Fajar Nugra, Hernawan Yoga, Ida Bagus Anggara, Luqman Baehaqi, Priska Baru Segu, Reggy Hasibuan.Sedangkan untuk judul-judul film yang diputar masih dalam proses kurasi sehingga akan diumumkan beberapa waktu ke depan."Film-film pendek yang saya pilih mempunyai cara bertutur yang tepat untuk karakter ruang putar dan penonton di program Cinerillaz Joyland Bali 2023."Tiket festival ini dijual dengan harga Rp388 ribu untuk satu hari atau Rp998 ribu untuk tiga hari.M.I.A.AliAta RatuBlack Country, New RoadBlack LipsCrumbDipha BarusFlora Yin-WongGuernica ClubParadise Bangkok MolamInternational BandPlaurReality ClubSummer SaltSundancerTulusYura YunitaArdit ErwandhaAnnie YangHernawan YogaLuqman BaehaqiSigridAndienBarasuaraBlack MidiDangerdopeDialog Dini HariDried CassavaMelati ESPNakenNaviculaRaisaRaissaRub of RubStars and RabbitTeddy AdhityaMuhadkly AchoBudi HardianFajar NugraReggy HasibuanPhoenixThe AdamsAssia KevaBloodmoonCelinaCHAIGamaliél Audrey CantikaGozalHindiaKiraraKunto AjiMairakillaPolka WarsRollfastWhite Shoes & the Couples CompanyArie KritingChris GiaccobeIda Bagus AnggaraPriska Baru Segu