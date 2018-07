Balasan James Arthur Setelah Dituding Plagiat oleh The Script

Mendapat tuduhan menjiplak komponen musik The Script, James Arthur memberikan balasan melalui aksi panggung. James menyelipkan aksi free style rap ketika membawakan lagu Blue Lights milik Jorja Smith untuk BBC Radio One Live Lounge.James secara eksplisit menyebut tidak pernah mengikuti kiprah The Script sehingga kecil kemungkinan dia menjiplak lagu mereka. Dia bahkan secara gamblang menggunakan diksi 'snakes' (ular) untuk para penggawa The Script."Did you see – those desperate men call for desperate times. But they will never see a single flipping dime of mine.I’m dynamite; every single line I write, inspired by life. You can get your lawyers to indict me. You rich fellows that jealous you would spite me.You should know I never follow The Script. I rip it up and I flip it; I’m from the gutters of Britain. I went from nothin’ to millions, my fingers up in the system.So listen: check to check, check check to count my melody. I’m all up in your business like Ron Jeremy. People keep on telling me I’m meant for the top.All the snakes full of jealousy are praying I’ll flop.You’ll do nothin’ – except kick on a rock. I’ll be so flippin’ high I’ll be riding with Spock. I got money, the cars – everything I ever wanted."Melalui lirik lagu di atas, James Arthur ingin menyampaikan bahwa dasar perbuatan The Script dilandasi raca cemburu atas kesukesan lagu Say You Won't Let Go.James Arthur dituding menjiplak komponen lagu The Man Who Can't Be Moved yang dipopulerkan The Script pada 2008. Lagu tersebut dituduh memiliki kesamaan di beberapa komponen pada lagu James Arthur berjudul Say You Won't Let Go.The Script meminta bantuan Richard Busch, yang sukses memenangkan kasus penjiplakan yang terjadi pada lagu Blurred Lines, singel kolaborasi Robin Thicke, T.I. dan Pharrell Williams yang terbukti menjiplak komponen lagu Marvin Gaye.Jawara X Factor 2012 itu tidak merasa bahwa apa yang dituntut The Script adalah sebuah kasus penjiplakan. Menurutnya, wajar jika ada persamaan dalam komponen lagu terutama pada genre yang sama."Ini tahun 2017, hanya ada tujuh not dalam musik. Semua lagu blues terdengar nyaris sama. Orang-orang pada akhirnya akan menyadari hal ini tanpa alasan," kata James Arthur.Arthur dituntut membayar denda sebesar USD20 juta atas kasus ini.(ELG)