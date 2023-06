11 Rekomendasi Lagu City Pop Jepang yang Nagih di Kuping

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. "Plastic Love" - Mariya Takeuchi

2. "Jazzy Night" - Miki Matsubara

3. "Sparkle" - Tatsuro Yamashita

4. "Silent Screamer" - Tatsuro Yamashita

5. "Driving My Love" - Anri

6. "Windy Summer" - Anri

7. "Remember Summer Days" - Anri

8. "Last Summer Whisper" - Anri

9. "Telephone Number" - Junko Ohashi

10. "Sweet Love" - Junko Ohashi

11. "???Bay City" - Junko Yagami

Beberapa tahun belakangan, tren konten yang menggunakan lagu latar "Mayonaka no Door / Stay With Me" milik Miki Matsubara sempat menghiasi lini masa TikTok dan Instagram. Tren tersebut pun turut mempopulerkan lagu "Mayonaka no Door / Stay With Me" di kalangan generasi muda masa kini. Efeknya, lagu yang lahir pada 1979 silam itu pun kini telah didengarkan lebih dari dua ratus juta kali di Spotify.Tren tersebut bisa dibilang jadi salah satu faktor yang turut mempopulerkan kembali lagu-lagu pop Jepang era 70-an hingga 80-an yang sering disebut sebagai Japanese City Pop atau City Pop Jepang. Buktinya, playlist bertajuk 'Japanese City Pop' dan sebagainya kini bertebaran di Spotify dan YouTube.Lagu-lagu pop Jepang yang lahir pada era itu punya ciri khas yang kental, dimana musikalitasnya banyak dipengaruhi oleh musik funk, disko, elektronik, hingga fusion. Irama yang mengentak, instrumentasi yang ramai, kocokan gitar funk yang khas, beat ala disko, bassline yang catchy, hingga sinkopasi di sana-sini jadi elemen-elemen yang kerap terdengar di lagu-lagu City Pop Jepang.Selain "Mayonaka no Door / Stay With Me", banyak tembang-tembang City Pop Jepang lainnya yang tak kalah nagih. Berikut 11 rekomendasi lagu City Pop Jepang versi Medcom.