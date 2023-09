The Rolling Stones Akan Rilis Album Baru

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band The Rolling Stones akan merilis sebuah album pada Oktober mendatang. Terdapat lagu yang ditulis mendiang Charlie Watts di dalamnya.Pengumuman tentang album The Rolling Stones disampaikan saat band tersebut menghadiri program The Tonight Show with Jimmy Fallon, Rabu, 6 September 2023, waktu setempat.Sebelum itu, kehadiran mereka dalam acara itu untuk menampilkan single terbaru The Rolling Stones yang bertajuk "Angry". Lagu tersebut dirilis pada 6 September 2023."Kami di sini untuk mempersembahkan singel baru kami yang berjudul ‘Angry’ dan video barunya," ucap Mick Jagger, vokalis utama The Rolling Stones.Kemudian, Mick menyebutkan bahwa mereka akan merilis sebuah album baru yang bernama Hackney Diamonds. Rencananya album tersebut akan dirilis pada 20 Oktober mendatang."Album baru kami, Hackney Diamonds, juga akan dirilis pada 20 Oktober," lanjut Mick Jagger.Album Hackney Diamonds akan memuat sebanyak 12 lagu. Dua di antara lagu-lagu tersebut ditulis oleh mendiang Charlie Watts.Diketahui bahwa Charlie Watts, drummer The Rolling Stones, telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2021. Ini menjadi album perdana The Rolling Stones setelah Charlie Watts meninggal dunia.The Rolling Stones memulai pengerjaan album Hackney Diamonds itu pada akhir 2022 lalu. Lokasi rekaman lagu-lagu yang ada di dalam album tersebut pun beragam, mulai dari Sanctuary Studios di Bahamas, Metropolis Studios London, Henson Recording Studios di Los Angeles, Electric Lady Studios, dan The Hit Factory/Germano Studios di New York.Mick Jagger mengatakan bahwa The Rolling Stones tidak akan merilis album, jika mereka tidak menyukainya. Salah satu caranya adalah mencintai diri sendiri."Saya tidak ingin menjadi besar kepala, tetapi kami tidak akan mengeluarkan album ini jika tidak terlalu menyukainya," ujar Mick."Kami harus membuat rekaman bahwa kami benar-benar mencintai diri kami sendiri," lanjutnya.The Rolling Stones cukup puas dengan album Hackney Diamonds yang akan segera di rilis bulan depan. Mereka berharap para penggemar bisa menyukai album tersebut."Kami cukup puas dengan hal ini. Kami tidak terlalu memikirkannya. Kami berharap kalian semua menyukainya," pungkas Mick.