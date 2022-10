Queen Rilis Lagu Unreleased Milik Freddie Mercury

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Queen baru-baru ini mengungkapkan ada lagu unreleased yang mereka rekam pada 1988 bersama Freddie Mercury. Lagu yang disebut-sebut penuh emosional itu bertajuk “Face It Alone”. Sebelumnya, lagu itu sendiri direkam oleh mendiang Freddie Mercury untuk album The Miracle.Setelah kurang lebih 33 tahun, “Face It Alone” akhirnya perdana diputar pada Kamis, 13 Oktober 2022. Dalam pemutaran perdananya, orang di balik pemutarannya itu ialah Ken Bruce dari BBC Radio 2. Mengetahui lagu “Face It Alone” diputar, Roger Taylor dan Brian May yang merupakan personel Queen mengungkapkan rasa terharunya.Mereka sebelumnya mengatakan jika "Face It Alone" itu sendiri bagaikan permata kecil dari mendiang Freddie Mercury dan ia mengaku jika dirinya agak melupakannya. Ia pun menambahkan jika karya Freddie Mercury yang tak pernah terdengar ini merupakan sesuatu yang luar biasa.“Ini luar biasa, penemuan yang nyata. Ini adalah karya yang sangat menggairahkan,” ujar Roger Taylor.“Face It Alone” adalah salah satu dari enam lagu yang belum pernah dirilis untuk ditampilkan dalam box set The Miracle yang akan datang. Empat diantaranya akan menyuguhkan vokal Freddie Mercury. “Face It Alone” yang terdengar suram itu sendiri dibuka dengan dentuman drum dan petikan senar gitar.Diketahui lagu itu direkam ketika Freddie Mercury telah didiagnosa mengidap HIV namun tak dipublikasikan. Dalam lagunya itu ia menyiratkan kesehatannya yang semakin menurun dan harus menghadapi semuanya sendirian. Freddie Mercury sendiri meninggal pada November 1991, sembilan bulan setelah album terakhir Queen Innuendo penerus The Miracle dirilis.Kembali meneruskan The Miracle, “Face It Alone” dirilis sebagai single pada hari Kamis, dengan box set Miracle menyusul pada 18 November mendatang.