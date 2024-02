NCT DREAM Umumkan Jadwal Tur Dunia The Dream Show 3, Catat Jadwal Konser di Jakarta

Jadwal The Dream Show 3

Jadwal konser NCT DREAM The Dream Show 3. Foto: Instagram

(SUR)

Jakarta: NCT DREAM mengumumkan jadwal tur dunia bertajuk The Dream Show 3. Konser ini akan digelar di Amerika Latin, Amerika Serikat, Eropa, dan setidaknya 7 negara Asia, termasuk Indonesia.NCTZen (sebutan penggemar NCT ) harus kembali bersiap bertemu dengan sang idola. Pasalnya, grup yang digawangi oleh Mark ini akan memulai rangkaian tur dunianya pada awal Mei 2024. SM Entertainment selaku agensi membagikan poster The Dream Show 3 melalui Instagram resmi NCT DREAM, @nct_dream, pada Selasa, 20 Februari 2024. Dalam unggahan itu juga tertera situs resmi yang dapat diakses untuk informasi jadwal konser NCT DREAM.“2024 NCT DREAM WORLD TOUR www.NCTDREAM-THEDREAMSHOW.com,” tulis @nct_dream.Berbeda dengan konser sebelumnya, poster The Dream Show 3 didominasi warna beige. Pada poster tertulis jadwal konser NCT DREAM di Asia, yakni dimulai di Seoul pada 2-4 Mei 2024. Dilanjutkan dengan Osaka, Jepang, pada 11-12 Mei 2024.Setelahnya, NCT DREAM akan bertandang ke Jakarta, Indonesia, pada 18 Mei 2024. Untuk tur kali ini, Jakarta hanya kebagian satu hari konser. Sementara di The Dream Dhow 2, NCT DREAM menggelar 3 hari konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.Pada 25-26 Mei 2024, konser NCT DREAM akan digelar di Tokyo, Jepang. Tanggal 2 Juni 2024 di Nagoya, Jepang; tanggal 15-16 Juni di Hong Kong; tanggal 22-23 Juni di Bangkok, Thailand. NCT DREAM juga akan menggelar konser di Singapura dan Manila, Filipina.Diberitakan oleh Soompi, konser di Osaka, Tokyo, dan Nagoya masing-masing akan diadakan di Kyocera Dome, Vantelin Dome, dan Tokyo Dome. Sedangkan venue The Dream Show 3 di negara lainnya belum diketahui.Untuk jadwal konser di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa akan diumumkan pada 8 Mei.