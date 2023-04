Resmi! Taeyang BIGBANG Duet Bareng Lisa BLACKPINK di Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Taeyang BIGBANG resmi menggandeng Lisa BLACKPINK untuk berkolaborasi di salah satu lagu dalam mini album terbarunya ‘Down to Earth’. Album tersebut rencananya akan rilis pada 25 April 2023, pukul 16.00 WIB.Pelantun lagu ‘LALISA’ ini juga disebut akan ikut tampil dalam video musik untuk lagu kolaborasi itu. Kabar tersebut pertama kali diberitakan oleh media lokal Korea Selatan, Osen. Kemudian, The Black Label mengonfirmasinya melalui pernyataan resmi.“Lisa BLACKPINK akan tampil di album taeyang yang rencananya akan dirilis bulan ini,” kata The Black Label, seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu, 12 April 2023.The Black Label sendiri merupakan label yang menaungi Taeyang sekaligus anak perusahaan dari YG Entertainment, agensi tempat Blackpink berafiliasi.Sebelumnya, Taeyang juga memulai debutnya di bawah YG Entertainment pada tahun 2006 sebagai anggota BigBang. Ia pindah ke The Black Label sejak Desember. Sedangkan di bawah agensi yang sama Lisa debut pada 2016 sebagai anggota Blackpink.Nama Lisa lantas semakin naik daun setelah ia debut sebagai solois dengan single 'LALISA' pada September 2022. Tak hanya itu, Lisa juga pernah tampil dalam ‘SG’ milik musisi Prancis DJ Snake bersama Ozuna dan Megan Thee Stallion.Kolaborasi Lisa dengan Taeyang merupakan kerjasama pertamanya bersama musisi lokal Korea Selatan. Sementara pada Januari lalu, Taeyang telah berduet dengan Jimin BTS dalam single berjudul ‘VIBE’. Lagu tersebut meraih kesuksesan yang menakjubkan.Penggemar kedua penyanyi papan atas Korea Selatan ini tentunya menyambut baik kabar kolaborasi tersebut. Album 'Down to Earth' milik Taeyang pun semakin dinanti-nantikan perilisannya.