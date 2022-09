We The Fest 2022 Jadi Tanda Pulihnya Konser Musik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival musik We The Fest bakal digelar akhir bulan ini. Acara yang digelar di GBK Sports Complex bisa dibilang festival musik dan pop-culture di Asia TenggaraHal itulah yang membuat PINTU, platform jual beli dan investasi aset crypto mau menjadi sponsor We The Fest 2022. Acara yang digelar pada 23, 24, dan 25 September 2022 itu dianggap jadi penanda bangkitnya industri musik, khususnya konser di Indonesia.Sejak pandemi melanda, sejumlah konser musik memang belum diperbolehkan digelar secara langsung. Namun, seiring mulai meredanya kasus covid-19, konser dan festival musik mulai marak kembali"Dukungan pada WTF 2022 ini berada dalam waktu yang tepat setelah dua tahun industri musik sempat vakum dihantam oleh pandemi Covid-19. Namun seiring terkendalinya kasus Covid-19 dibarengi dengan kemunculan berbagai festival dan konser musik di Indonesia maupun dunia yang menandakan pulihnya industri musik Indonesia. Salah satunya kehadiran We The Fest 2022 yang telah dinanti-nanti oleh banyak penggemarnya," kata Timothius Martin, Chief Marketing Officer PINTU dalam keterangan tertulisnya.We The Fest 2022 menghadirkan sejumlah musisi terkenal dari Tanar Air dan mancanegara. Di hari pertama akan diisi Jackson Wang, Afgan, Bag Raiders, Beeabadoobee, Lyodra, Pink Sweats, What so Not, Ali, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore, dan Teddy Adhitya.Sementara di hari kedua, Sabtu (24/9) menampilkan Offset CL, Dipha Barus, Isyana Sarasvati, R3hab, Surf Mesa, Tulus, Vidi Aldiano, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, dan Zack Tabudlo.Pada hari terakhir, Minggu (25/9) ditutup dengan penampilan Swae Lee, Dewa 19 ft Ello, Jeremy Zucker, Laleilmanino, Maliq & D’essentials, Oh Wonder, Raisa, Shallou, Snakehips, Basboi, Gangga, Idgitaf, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Scaller, dan The Adams.Penjualan tiket We The Fest masih dibuka dengan dibagi menjadi dua kategori yakni, General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Harga Presale tiket dari dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp700 ribu hingga Rp4 juta.“Komitmen PINTU untuk mengenalkan aset crypto ke lebih banyak masyarakat Indonesia salah satunya kami salurkan lewat We The Fest 2022. Festival musik dan budaya pop terbesar di Asia Tenggara ini tidak hanya menampilkan elemen-elemen seni dan mode," tutupnya.